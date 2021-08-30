لزوم تلاش بیشتر مسئولان خراسان شمالی برای تامین آب روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری صبح دو شنبه در مراسم افتتاح پروژه تأمین آب پایدار روستاهای محمدعلی پهلوان و کلاته شهید آذرسا شهرستان بجنورد، ضمن تسلیت ایام شهادت شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت هفته دولت، بر خدمت‌رسانی بهتر و بیشتر مسئولان به مردم تأکید کرد.

امام جمعه بجنورد با اشاره به ضرورت همت بیشتر مسئولان برای رفع مشکلات و کاستی‌های موجود در بخش‌های مختلف جامعه، اظهار کرد: فلسفه وجودی مدیران و مسئولیت‌های آن‌ها در نظام اسلامی خدمت به مردم است و اگر مسئولین و خدمت گذاران به این وظیفه خود به‌درستی عمل نکنند، گویا به حقیقت و فلسفه وجودی مسئولیت خود پی نبرده و عمل نکرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری بیان داشت: مسئولان برای تأمین آب پایدار سایر روستاهای خراسان شمالی تلاش بیشتری کنند.

گفتنی است در این پروژه اصلاح شبکه آب‌رسانی به طول سه کیلومتر و اجرای خط انتقال و اتصال به شبکه آب گلستان شهر به طول ۳۰۰ متر، با اعتباری بالغ‌بر ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان انجام شده و ۱۰ هزار نفر از مردم این دو روستا از آن بهره‌مند شدند.