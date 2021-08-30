خودکفایی پدافند هوایی/دشمن جرات نزدیک شدن به مرزهای کشور را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد ارسلان پرویز بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته پدافند هوایی با بیان اینکه پدافند هوایی تجهیزات محور است، اظهار کرد: در همه حوزه‌ها به خود باوری و خود اتکایی کامل رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: توانسته‌ایم در چند سال اخیر به همت دانشمندان جوان و برنامه‌ریزی در حوزه سازندگی، طراحی و تولید و تأمین نیازمندی‌های دفاعی به خودکفایی برسیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به کمک مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و صنایع دفاعی تعداد زیادی از انواع سامانه‌های کشف فعال (رادار) و غیر فعال (اپتیک و رادارهای پسیو) بومی در بردهای مختلف را در اختیار داریم، عنوان کرد: با بکارگیری از این تعداد انبوه از حساسه ها پوشش کامل هوایی داخل کشور و کیلومترها فراتر از مرزهای هوایی کشور را تحت رصد و کنترل پدافند هوایی قرار داده‌ایم.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق کشور با بیان اینکه حداکثر تسلط و اشراف اطلاعاتی و راهبردی را فراهم کرده‌ایم، عنوان کرد: با رصد دقیق و بی نقص دشمن و صدور اخطارهای و برخوردهای قاطعانه پدافند هوایی دشمن جرأت نزدیک شدن به حریم مرزهای شرف و عزت کشورمان را ندارد.

وی با اذعان به اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال جنگ افروزی نبود و نیست، اظهار داشت: ولی چنانچه در عرصه نظامی دشمن دچار توهم تجاوز و تهاجم شود امنیتی برای آنها نخواهد بود و سیلی محکمی از جایی که فکرش را نمی‌کنند خواهند خورد.

امیر سرتیپ دوم ستاد پرویز با بیان اینکه از قدرت دفاعی و حفظ عمق راهبردی کوتاه نخواهیم آمد، تصریح کرد: پیشرفت‌های حوزه پهپاد پدافند هوایی خارج از تصور و انتظار بوده و بسیار جلوتر از برنامه‌های پیش بینی شده هستیم.

در حال تبدیل شدن به قطب پهپادی کشور هستیم

وی عنوان کرد: مجموعه پهپاد پدافند هوایی هم اکنون مجهز به انواع پهپادهای پیشرفته بومی با قابلیت حمل انواع مهمات و محموله‌ها است.

وی با بیان اینکه در حال تبدیل شدن به قطب پهپادی کشور هستیم، تصریح کرد: در حال حاضر پدافند هوا پایه بدون سرنشین در مأموریت‌های کشف و شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات، رهگیری و رزم هوایی، مدیریت صحنه نبرد، جنگ الکترونیک و ارزیابی سامانه‌ها در صدها کیلومتر دورتر از محل پرواز با استفاده از اطلاعات سامانه‌های راداری و تحت شبکه فرماندهی به صورت اثر بخش استفاده می‌شود.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق کشور عنوان کرد: بر مبنای وظیفه ذاتی خود و برابر منویات مقام معظم رهبری در خصوص همکاری نیروهای مسلح اقدامات شایانی در منطقه تحت مسئولیت انجام داده‌ایم.

وی با بیان اینکه در همه روزها و دقایق وظیفه مهم و ۲۴ ساعته داریم، ادامه داد: پایش، رصد، کشف و اقدام تاکتیکی بر روی تمام پرنده‌هایی که در آسمان پرواز می‌کنند را انجام می‌دهیم.

امیر سرتیپ دوم ستاد پرویز با اشاره به اینکه پدافند هوایی امروز از صیانت به سیادت رسیده است، گفت: سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو) اعلام می‌کند آسمان ایران امن ترین آسمان غرب آسیا است و این یعنی تلاش همکاران ما در پدافند هوایی به ثمر نشسته است.

وی با بیان اینکه پدافند هوایی خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت و آبروی کشور است، افزود: هیچ مأموریتی بدون چتر حمایتی پدافندی قابلیت اجرا ندارد.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق کشور با اشاره به سال «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی» گفت: ما با تولید امنیت از تولیدات کشور پشتیبانی می‌کنیم.