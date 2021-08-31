اعلام رأی دیدار جنجالی پرسپولیس و النصر عربستان به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، دادگاه عالی ورزش، بر اساس اختیارات قانونی خود، اعلام رأی در پرونده شکایت باشگاه النصر به آرای صادره از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا را به تعویق انداخت.

دادگاه عالی ورزش در نامه‌ای به طرفین این پرونده از جمله باشگاه پرسپولیس، اعلام کرد؛ با عنایت به ماده ۵۹ از کدهای ورزشی، مهلت خود را برای ابلاغ رأی پرونده النصر تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ مطابق با ۸ مهر ۱۴۰۰ تمدید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا موفق به کسب پیروزی در ضربات پنالتی مقابل النصر عربستان شد که پس از آن با شکایت این تیم در دادگاه عالی ورزش مبنی بر استفاده غیرقانونی از بازیکنان خود روبرو شد.