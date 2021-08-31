آمریکا به دنبال ایجاد پایگاه نظامی در میکرونزی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آمریکایی ها فعلاً از افغانستان خارج شده اند اما همچنان در ادامه جاه طلبی های بین المللی شان به دنبال استقرار نیروی نظامی در مناطقی از جهان هستند که بسیار دورتر از زادگاهشان است.

برای همین است که آمریکا در جستجوی پایگاه های نظامی جدید در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک است تا به زعم خود در جنگ قدرت با چین، دست برتر را حفظ کند. یکی از جدیدترین اقدامات واشنگتن در این زمینه، رایزنی برای داشتن پایگاهی در ایالات فدرال میکرونزی در منتهی الیه مسیر اتصال دریای فیلیپین به چین است.

ماه گذشته، «دیوید پانوئلو» رئیس جمهور این کشور با سفر به هاوایی، با دریادار «جان سی. آکوئیلینو» فرمانده مقر ایندوپاسیفیک آمریکا، رایزنی هایی انجام داد. اکنون، دولت میکرونزی با صدور اعلانیه ای، می گوید که دو کشور در باب طرح هایی همکاری می کنند که به حضور موقت یا دائمی نیروهای آمریکایی در خاک مجمع الجزایر میکرونزی منجر خواهد شد و انتظار می رود که این اقدام منافع امنیتی متقابلی را همراه داشته باشد.

در این اعلانیه به این موضوع که دقیقاً چه نوع تسهیلات نظامی در کجا ساخته خواهد شد؛ اشاره ای نشده است.

میکرونزی می گوید در عین حال که به دنبال حفظ روابط دیپلماتیک با چین است؛ گمان نمی کند که ساخت این پایگاه به ضرر این رابطه تمام شود. این کشور قبلاً هم به ازای دریافت برخی کمک ها، نوعی قرارداد امنیتی با آمریکا داشته است که موعد آن در سال ۲۰۲۴ به اتمام می رسد.