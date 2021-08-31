جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/ کاهش قیمت ٢٣ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۷۷۶ ریال و یورو ۴۹ هزار و ۵۴۰ ریال ارزش‌گذاری شد. بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۷۹۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۷۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۵۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۶۳ ریال، روپیه هند ۵۷۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۶۳۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۳۵۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۱۵ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۹۴ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۳۱۷ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۴۰۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۶۹ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۱۰ ریال، روبل روسیه ۵۷۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۶۳۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۳۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۲۶۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۰۳ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۶۷۹ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۳۴ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۹۰ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۴۹۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۳۷۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۰۳ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۶ هزار و ۲۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۲۹ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۴۸۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۲۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۷۵۸ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۲ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۳۶۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۶۸۳ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۹ ریال قیمت خورد.