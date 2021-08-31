به گزارش خبرنگار مهر، امروز نهم شهریور سالروز ربوده شدن امام موسی صدر توسط رژیم قذافی است. امام موسی صدر در دوران تحصیل خود در حوزه علمیه قم از شاگردان حضرت آیت‌الله سید محمد محقق داماد بودند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سیدمحمد محقق داماد به نقل خاطره‌ای پیرامون پرسش از امام موسی صدر در مورد وضعیت علمی اساتید حوزه علمیه نجف، پرداختند:

«آقای آقا موسی صدر -حفظه‌اللّه یا رحمة‌اللّه؛ نمیدانم- تازه رفته بود نجف، یکی دو سالی بود که نجف بود؛ ما [هم] مشرّف بودیم؛ آنجا با ایشان ملاقات کردیم، پرسیدیم که وضع و نسبت اساتید اینجا با قم چه جوری است؛ چون ایشان شاگرد آقای داماد بود؛ ایشان گفت: نه، هیچ رجحانی اینجا من نمی‌بینم؛ یعنی واقعاً آن وقت با اینکه بزرگانی در نجف بودند، قضاوت آقای آقا موسی این بود؛ گفت نه، من [رجحانی نمی‌بینم]. همین طور که ایشان اشاره کردند [به بحث] حق‌الطّاعه (۱)، این جزو حرف‌های آقای داماد است؛ حالا ممکن است که مثلاً فرض کنید دو ذهن با همدیگر در این زمینه تلاقی کنند، لکن با توجّه به رفتن آقای آقا موسی به نجف و ارتباطش با مرحوم آقای شهید صدر، خیلی به نظر قریب و نزدیک می‌آید که از [نظرات] ایشان هم اینجا استفاده کرده باشند.»

(۱) از ارکان اندیشه‌ی اصولی شهید آیت‌اللّه سیّد محمّدباقر صدر (قدّس سرّه) نظریه حقّ‌الطّاعه است. بر اساس این نظریه هرگاه مکلّف دلیلی شرعی بر اثبات یا نفی حکم الزامی نیابد به حکم عقل ملزم به احتیاط است. از این رو دایره حقّ اطاعت شارع وسیع‌تر از آن در نظر مشهور اصولیّون است، زیرا شامل حکم الزامی محتمل هم می‌شود.