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۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۶:۵۷

در سالجاری انجام می شود؛

اجرای ۲۲ هزار هکتار از فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان

اجرای ۲۲ هزار هکتار از فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان

مدیرعامل موسسه جهاد نصر از اجرای ۲۲ هزار هکتار فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی محمدجواد صالحی نژاد در گفتگو با خبر ساعت ۲۳ شبکه خوزستان، گفت: بر اساس برنامه بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۲ هزار هکتار از شبکه‌های اصلی و فرعی بخش دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری با همکاری وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان اجرا می شود.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر افزود: امسال برای اجرای این طرح ۴,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و ابلاغ بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین این آمادگی وجود دارد که در صورت تخصیص اعتبار امسال ۴۰ هزار هکتار از این طرح را اجرایی کنیم.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر بیان کرد: در بخش مطالعاتی نیز یکصد هزار هکتار از بخش دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مطالعات آن انجام و اجرا می شود.

کد مطلب 5293919

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