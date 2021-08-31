به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن نجفیان بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان گفت: واکسیناسیون، متوجه دانشجویان فعلی بوده و بیش از ۳۰ درصد از دانشجویان از مهرماه وارد دانشگاه زنجان میشوند و جدیدالورود هستند.
وی با بیان اینکه اگر از ابتدای مهرماه بخواهند دانشجویان واکسینه شوند حداقل یک ماه زمان میبرد، اظهار کرد: اگر آموزش حضوری باشد ۳۰ درصد دانشجویان از کلاسها محروم می شوند.
رئیس دانشگاه زنجان گفت: مسالهای که دانشگاهها را بلاتکلیف گذاشته این است که با توجه به پروتکلهای بهداشتی اعلامشده برای آموزش در صورت حضوری بودن کلاسها امکان افزایش ظرفیت خوابگاهها، سلفهای سرویس و حملونقل عمومی وجود ندارد.
نجفیان تاکید کرد: دانشجویان مقطع کارشناسی هم تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند چرا که همه فعالیتها به صورت عادی انجام میشود.
وی با بیان اینکه آموزش دانشگاهها از ابتدای شیوع کرونا به صورت غیرحضوری بوده و این در درازمدت، آسیبها و صدمات زیادی را به کیفیت آموزش خواهد زد، ابراز داشت: از نظر شخصیتی و زوانی هم برای دانشجویان خوب نیست.
رئیس دانشگاه زنجان گفت: واکسیناسیون جامعه دانشگاهی در سه بخش اساتید، کارکنان و دانشجویان انجام می شود و تاکنون در دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، واکسیناسیون دور اول اساتید، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شده است.
نجفیان تصریح کرد: دور دوم واکسیناسیون کرونا از فردا در دانشگاه زنجان آغاز میشود.
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