کرونا ۱۹ نفر را در قزوین به کام مرگ کشاند

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند صعودی شیوع بیماری کرونا در استان قزوین و وضعیت وخیم استان قزوین اظهار کرد: متأسفانه روند بیماری در قزوین در بدترین وضعیت ممکن قرار داد دارد و در ۲۴ ساعت گذشته ۸۹۹ نفر در استان قزوین به این ویروس مبتلا شدهاند.
جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین با اشاره به اینکه ۲۳۹ نفر از این افراد در این مدت بستری شدهاند، بیان کرد: متأسفانه حال ۴۸ نفر از این افراد خوب نیست و ۱۳۶ نفر نیز در ۲۴ ساعت اخیر خوشبختانه مرخص شدهاند.
وی بیان کرد: متأسفانه تنها در یک روز گذشته ۱۹ نفر از هم استانیهای ما بر اثر ابتلاء به این ویروس در گذشتهاند تا وضعیت قزوین در بحرانیترین شرایط ممکن باشد.
حبیبی تصریح کرد: متأسفانه از زمان شیوع این ویروس تا به امروز ۲ هزار و ۱۸۱ نفر از شهروندان در استان قزوین فوت کردهاند.
وی در پایان یادآور شد: مادامی که شرایط رعایت پروتکلهای بهداشتی در استان تغییر نکند بدون شک این وضعیت نیز تغییر نخواهد کرد و روز به روز وضعیت بدتری را شاهد خواهیم بود.
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