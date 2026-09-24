به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر چهارشنبه در مراسم یادواره ۱۶ شهید والامقام قاسم‌آباد سفلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: شهدا مایه افتخار ملت ایران و سنگ‌بنای انقلاب اسلامی هستند و تداوم راه آنان، مسئولیتی است که بر عهده نسل‌های امروز و آینده قرار دارد.

وی با اشاره به جایگاه هفته دفاع مقدس افزود: هفته دفاع مقدس یادآور بخشی از بهترین و پرافتخارترین مقاطع تاریخ کشور است و خون شهدا در شکل‌گیری و تثبیت انقلاب اسلامی نقش اساسی داشته است.

استاندار گیلان با بیان اینکه شهدا آگاهانه مسیر حق و دفاع از کشور را انتخاب کردند، گفت: امروز نیز وظیفه همه ماست که ضمن پایبندی به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی، برای حفظ دستاوردهای کشور و ادامه مسیر آنان تلاش کنیم.

دفاع مقدس؛ نقطه عطف قدرت دفاعی ایران

حق‌شناس با اشاره به شرایط دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: زمانی که صدام به ایران حمله کرد، کشورهای مختلف از جمله آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و عربی از رژیم بعث حمایت کردند، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، مقاومت و ایستادگی رزمندگان اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن باقی بماند.

وی ادامه داد: تجربه دفاع مقدس موجب شد کشور در حوزه دفاعی به توانمندی‌های قابل توجهی دست پیدا کند و این توانمندی‌ها در سال‌های بعد نیز توسعه یافت.

استاندار گیلان با اشاره به تحولات سال‌های اخیر اظهار کرد: در مقاطع مختلف، ایران در بزنگاه‌های حساس توانمندی خود را به اثبات رسانده و تلاش کرده است از فرصت‌های موجود برای تقویت ظرفیت‌های کشور استفاده کند.

مردم؛ پشتوانه اصلی اقتدار کشور

حق‌شناس با تأکید بر نقش مردم در موفقیت‌های کشور گفت: دستاوردهای به دست آمده تنها حاصل تلاش یک مجموعه یا یک گروه خاص نبوده، بلکه حضور و همراهی مردم همواره پشتوانه اصلی کشور در مقاطع حساس بوده است.

وی افزود: در شرایط دشوار نیز مردم با حفظ انسجام و ایستادگی خود نشان دادند که فشارهای خارجی نمی‌تواند به سادگی اراده ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به تحولات اخیر و راهبردهای دشمنان علیه ایران گفت: برخی جریان‌های خارجی انتظار داشتند فشارهای واردشده موجب ایجاد شکاف و فروپاشی در داخل کشور شود، اما این اتفاق رخ نداد و کشور در عرصه‌های مختلف مسیر خود را ادامه داد.

حق‌شناس با بیان اینکه ظرفیت‌های ایران در حوزه‌های مختلف قابل توجه است، تصریح کرد: تجربه تاریخی و ظرفیت‌های موجود در کشور نشان می‌دهد که ایران در صورت فراهم شدن فرصت‌های لازم، توانایی دستیابی به جایگاه‌های بالاتر در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را دارد.

وی با اشاره به نقش شهیدان و فرماندهان دفاعی کشور گفت: به لطف راهبردهای اتخاذشده در حوزه دفاعی و تلاش شهدا و فرماندهان، کشور در این بخش به دستاوردهای مهمی دست یافته است.

استاندار گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ یاد و نام شهدا خاطرنشان کرد: تداوم مسیر شهدا نیازمند حفظ انسجام ملی، تقویت توانمندی‌های کشور و بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های موجود است.