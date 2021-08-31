ادامه آتش سوزی در نیزارهای تالاب انزلی/ سپاه وارد عمل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ناحیه انزلی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از صبح امروز (سه شنبه) ۵۰ بسیجی برای کمک به اطفای حریق و مهار آتش نیزارهای تالاب انزلی به کمک نیروهای خدمات رسان آمدند.

سرهنگ مهدی صفاتی افزود: نیروهای بسیج در کنار سایر نیروها به دل نیزارهای تالاب رفتند تا از حجم آتشی که به دلیل گرمای هوا و وزش باد افزایش یافته، کم کنند.

وی ادامه داد: از تجهیزات خاصی استفاده نکرده ایم و فقط به عنوان نیروهای کمکی در کنار سایر خدمات رسانان و امداد گران کمک رسان هستیم.

سرهنگ صفاتی تاکید کرد: نیروهای سپاه به همراه بسیجیان خود هرجایی که نیاز به کمک باشد وارد میدان عمل می‌شوند.