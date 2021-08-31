به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری بعد از ظهر امروز در بازدید از پادگان ابوذر با بیان اینکه رهبر انقلاب از کرمانشاه به عنوان سینه ستبر ایران اسلامی یاد کردند، اظهار کرد: پادگان ابوذر سینه ستبر جبهه‌های غرب کشور است.

وی افزود: پادگان ابوذر پادگان زخم خورده از دوران دفاع مقدس و زلزله است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازدید انجام شده از پادگان ابوذر تصریح کرد: پادگان ابوذر با اقدامات مناسب انجام شده از حالت کهنگی و جنگ‌زدگی درآمده است.

به گفته حیدری تیپ ۷۱ ارتش از لحاظ آمادگی و توان رزمی در سطح بسیار بالایی قرار داشته و در صورت نیاز از مرزهای کشور حراست می‌کند.

وی افزود: ۲۵ بلوک مسکونی که در جریان جنگ تحمیلی و زلزله آسیب دیده و مجموعه‌های فرهنگی و رفاهی تیپ ۷۱ ارتش امروز افتتاح شد.