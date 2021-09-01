با الکترونیکی کردن فرایندها در ادارات وقوع فساد به حداقل می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، امین حسین رحیمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: ما مسئولان باید مراقب اقدام، عمل و تصمیم گیری‌های خود باشیم، چون مستقیم بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.

او افزود: در اصل ۱۶۰ قانون اساسی آمده وزیر دادگستری مسئول تمام روابط بین قوه قضائیه با دو قوه دیگر است؛ در حالی که این قوا مستقل از یکدیگرند، اما در عین حال جزیره‌ای هم نمی‌توانند عمل کنند.

آقای رحیمی ادامه داد: وظیفه دیگر وزارت دادگستری برقراری ارتباط بین سه قوه و مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین تنها وزارتخانه‌ای است که در قانون اساسی هم از آن نامبرده شده است.

او سپس وزیر دادگستری را مسئول تصویب قوانین قوه قضائیه در مجلس و دریافت بودجه مورد نیاز این قوه از دولت معرفی و تاکید کرد: مهمترین نیاز قوه قضائیه به مجلس تصویب قوانین است و وزیر دادگستری باید طرح‌ها و لوایح مرتبط به قوه قضائیه را در مجلس پیگیری کند.

به گفته وزیر دادگستری دریافت بودجه و امکانات مورد نیاز قوه قضائیه از دولت نیز از دیگر وظایف وزارت دادگستری است.

قوه قضائیه با ارتقا امنیت قضائی کارآمدتر خواهد شد

او در ادامه امنیت قضائی را شرط لازم کارآمدتر شدن قوه قضائیه اعلام و تصریح کرد: امنیت قضائی برای مظلوم امید، برای مجرم ترس و نگرانی از مجازات و برای مردم عادی آرامش و آسایش به همراه دارد.

رحیمی افزود: وزیر دادگستری برای ارتقا امنیت قضائی، باید بودجه و امکانات مورد نیاز قوه قضائیه را فراهم کند. با الکترونیکی کردن فرایندها امکان وقوع فساد به حداقل می‌رسد

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد عضویت دارد که مرجع ملی آن وزارت دادگستری است؛ بر اساس این کنوانسیون، موظفیم در دستگاه‌های دولتی فساد نداشته باشیم.

او ادامه داد: وزارت دادگستری موظف است دستگاه‌های دولتی و نهادهای امور اجرایی دولت را به سمتی هدایت کند تا فساد در آن‌ها حذف یا حداقل شود.

رحیمی اظهار امیدواری کرد: با الکترونیکی کردن فرایندها در ادارات، امکان وقوع فساد به حداقل می‌رسد.