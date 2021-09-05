به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بحرانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری یادواره‌ها و کنگره‌های شهدا نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد.

وی اضافه کرد: برگزاری کنگره شهدای دانشجو می‌تواند در فرهنگ‌سازی و توسعه اخلاقیات، رفتار و کردار شهدا برای بهینه کردن این ارزش‌ها در نسل جوان، به خصوص دانشجویان و اساتید جوان و حرکت به سوی جامعه آرمانی بسیار مؤثر باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر ادامه داد: برگزاری کنگره شهدای دانشجو علاوه بر زنده نگه داشتن یاد شهدا و تقدیر از خانواده آنها، فضای معنوی برخاسته از منش و خط مشی زندگی شهدا را در دانشگاه ایجاد می‌کند.



وی از برگزاری کنگره ۷۵ شهید دانشجوی دانشگاه پیام نور در اول مهرماه و همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و بیان کرد: دانشگاه پیام نور استان بوشهر میزبان کنگره شهدای دانشگاه پیام نور کشور است و اجلاسیه این کنگره همزمان با هفته دفاع مقدس در اول مهرماه در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار می‌شود.

بحرانی افزود: از ۷۵ شهید دانشگاه پیام نور کشور ۳۵ شهید مدافع حرم و چهل شهید از شهدای امنیت هستند که به همین منظور دو جلد کتاب برای معرفی این شهدا تدوین شده است که در روز اجلاسیه کنگره رونمایی خواهد شد.

وی افزود: برای معرفی هرچه بهتر شهدای دانشجو به جامعه سایت کنگره شهدا نیز آماده شده است که از این سایت در روز کنگره رونمایی می‌شود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به تأثیر فراوانی که هنر در معرفی آرمان‌های شهدا دارید با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر کلیپ اختصاصی شهدای دانشجوی دانشگاه پیام نور نیز آماده رونمایی است.