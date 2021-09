سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم کارت به دولت همراه متصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی گفت: در راستای توسعه دولت الکترونیک و با هماهنگی‌های انجام شده میان رگولاتوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران، تمام مشترکانی که مایل به سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت خود هستند، علاوه بر مراجعه به نرم‌افزارهای مدیریت اپراتور مورد نظر خود، می‌توانند با مراجعه به سامانه دولت همراه به آدرس اینترنتی https://mob.gov.ir، سیم‌کارت مورد نظر را سلب امتیاز کرده و از مالکیت خود خارج کنند.

وی درباره سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت بیان کرد: از بهمن ماه ۱۳۹۹ با ابلاغ رگولاتوری امکان سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت، در اپلیکیشن‌های اپراتورهای تلفن همراه (MNO) و اپراتورهای مجازی (MVNO) فراهم شد. علاوه بر سامانه دولت همراه، مشترکان برای سلب مالکیت سیم‌کارت در اپراتورهای سیار می‌توانند به اپلیکیشن همراه من (my mci) در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) در ایرانسل، اپلیکیشن رایتل من (my rightel) در رایتل و پورتال یا اپلیکیشن اپراتورهای مجازی (MVNO) مراجعه کنند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری عنوان کرد: اپراتورها نیز بعد از دریافت درخواست مشترک برای سلب امتیاز مالکیت، بررسی سیستماتیک را آغاز کرده و با ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) به مشترک، احراز هویت را انجام می‌دهند و در صورت تطابق مالکیت سیم‌کارت با اطلاعات فرد متقاضی، درخواست سلب امتیاز مالکیت انجام می‌شود.

حقی افزود: مشترکان برای اطلاع از سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده است، می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس اینترنتی www.cra.ir در بخش حقوق کاربران وارد منوی استعلام سرویس‌های مشترکین شده و یا به آدرس اینترنتی https://mobilecount.cra.ir مراجعه کرده و از تمام سرویس‌ها و شماره‌های تحت مالکیت و اپراتورهای مربوط به آن مطلع شوند.