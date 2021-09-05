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۱۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴:۵۸

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام:

۳۶.۵ درصد جمعیت جامعه هدف ایلام واکسن کرونا تزریق کردند

۳۶.۵ درصد جمعیت جامعه هدف ایلام واکسن کرونا تزریق کردند

ایلام-معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: تاکنون ۳۶.۵ درصد جمعیت جامعه هدف ایلام واکسن کرونا تزریق کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل صادقی فر ظهر روز یکشنبه در جلسه ستاد کرونا در ایلام اظهار کرد: پوشش کشور در تزریق واکسیناسیون ۲۲ درصد بوده و در استان ۳۶.۵ درصد است که این میزان شامل پوشش جمعیت بالای ۱۸ سال است.

وی با اشاره به اینکه هر چند آمار تزریق واکسن در استان خوب بوده ولی کافی نیست، افزود: بیش از ۹۲ درصد فوتی‌های ۱۴۰۰ در استان ایلام واکسن دریافت نکرده بودند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام افزود: بیشترین تعداد واکسن تزریق شده در استان ایلام سینوفارم بوده و دو واکسن آسترازنکا و برکت تقریباً به یک اندازه تزریق شده است.

صادقی فر اضافه کرد: تعدادی محدود هم اسپوتنیک در استان تزریق شده که برای تزریق دوز دوم اسپوتنیک در استان مشکل وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیما یک برنامه اختصاصی با حضور کارشناسان با موضوع واکسن داشته باشد و پاسخگوی سوالات مردم در این زمینه باشد، افزود: شهرستان دره شهر بیشترین رعایت پروتکل‌ها در بین اصناف را داشته است.

صادقی فر اضافه کرد: مهران کماکان آمار بالایی دارد و با توجه به مراسم اربعین اصلاً خبر خوبی نیست.

کد مطلب 5297552

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