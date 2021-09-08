به گزارش خبرگزاری مهر، آرش فرهادیان طی چند روز گذشته در گفتگوهایی اعلام کرده که انتخاب هیچ فردی برای حضور در کادر فنی تیم‌های ملی قطعی نیست و هفته آینده کمیته فنی سرمربی تیم ملی را انتخاب و معرفی خواهد کرد.

اما این موضوع بر خلاف بیانیه‌ای است که فدراسیون پس از چند جلسه با ملی پوشان و کارشناسان در قالب هم اندیشی با رئیس و حضور در جلسات کمیته فنی منتشر کرد.

در بیانیه فوق آمده بود که کمیته فنی با دعوت کارشناسان خبره تقویت خواهد شد. آیا قرار است کمیته فنی با حضور اعضای سابق و بدون تقویت و با همان شیوه قدیمی، مربیان تیم‌های ملی را انتخاب کند؟ بهتر نیست اعضای کمیته فنی قبل از اقدام عجولانه برای انتخاب مربیان تیم ملی وقت خود را صرف تعریف پارامترهای لازم برای این انتخاب کند؟

از سوی دیگر تقویم فدراسیون جهانی تکواندو هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مسابقات مختلف از جمله قهرمانی جهان و یا گرندپری ها اعلام نکرده است. این یعنی آنکه حداقل تا بهمن ماه تیم ملی هیچ برنامه‌ای ندارد و تقویم سال ۲۰۲۲ نیز منتشر نشده است.

برگزاری رقابتهای گرندپری موجو و گرند اسلم ووشی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حتی در صورت برگزاری نیز آنقدر مهم نیست که برای آن دست به چنین انتخاب عجولانه ای بزنیم. نکته مهم دیگر اینکه دایره مربیانی که بخواهند سکان هدایت تیم ملی را به عنوان نفر اول برعهده بگیرند چندان بزرگ نیست و شاید به نفرات جوان با روزمه بهتر بتوان برای حضور در همین دو تورنمنت (در صورت برگزاری) اعتماد کرد.

به نظر می‌رسد فدراسیون تکواندو قبل از انتخاب مربیان تیم ملی می‌بایست پس از اصلاح ساختار سازمان تیم ملی از نفرات مقبول در بین جامعه تکواندو، با دانش فنی بالا و کارنامه روشن و درخشان در این بخش دعوت به همکاری کند. بالا بردن عیار فنی کمیته فنی با حذف و اضافه برخی نفرات، تدوین آئین نامه انتخاب مربیان تیم‌های ملی قبل از انتخاب مربیان تیم ملی نیز مهمتر خواهد بود.

در پایان باید عنوان کنیم که چنین انتخاب‌هایی نتایجی جز آنچه در گذشته شاهد بودیم نخواهد داشت. شاید اگر تصمیم گیرندگان تکواندو کمی به توصیه‌های خبرگان این رشته که با وجود همه ناملایمات گذشته به عشق ورزش مورد علاقه خود در جلسات کارشناسی شرکت کردند، توجه می‌کردند الان شاهد بیانیه‌ای پربارتر و مشخص بودن نقش راه آینده بودیم. هرچند معتقدیم این انتخاب عجولانه به تغییر تحولات آتی در وزارت ورزش چندان بی ربط نیست.