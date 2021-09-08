به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید نیروی محرک مثبتی بر گفتگوهای آنکارا-ابوظبی پیرامون خاتمه دادن به تنش های چند سال اخیر حاکم است و اگر این نیروی محرک حفظ شود؛ روابط به مسیر عادی بازخواهد گشت.

طی هفته های اخیر، ترکیه و امارات، سلسه تماس هایی را در راستای کاهش تنش هایی که به تناقض منافع طرفین از جمله در جنگ لیبی منجر شد؛ آغاز کرده اند.

اگرچه اختلاف نظرهای سیاسی به قوت خود باقی است اما انتظار می رود که دو کشور بر احیای روابط اقتصادی و کاهش شکاف موجود تمرکز کنند.

به گفته چاووش اوغلو، روابط آنکارا-ابوظبی به شرط برداشتن گام های متقابل و در صورت مهیا شدن شرایط مناسب، عادی سازی خواهد شد.