به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، مراسم تجلیل از محمد محمدی بریمانلو قهرمان جودو جهان و عضو تیم ملی بزرگسالان کشورمان، روز سه شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در مجموعه ورزشی لاله در شهرستان بجنورد با حضور آرش میراسماعیلی قهرمان جهان و رئیس فدراسیون جودو برگزار شد.

مصیب اکبرزاده سرپرست مدیرکلی ورزش و جوانان استان خراسان شمالی، محمد بلوطی دستیار ویژه رئیس فدراسیون جودو، مصطفی کریمی مدیر سازمان تیم‌های ملی، عزیزی رئیس کمیته امور استان‌ها و برخی از قهرمانان و پیشکسوتان جودو استان خراسان شمالی در این مراسم حضور داشتند.

ابتدا مبلغ یکصد میلیارد ریال از سوی فدراسیون جودو و ۴۵۰ میلیون ریال هم از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان به عنوان پاداش کسب سهمیه المپیک پرداخت شد، ضمن اینکه از سوی علی محمدنیا سرپرست هیات جودو استان خراسان شمالی نیز مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش به این جودوکار پرداخت کرد.

سرپرست هیات جودو استان خراسان شمالی به بهزاد وحدانی مربی تیم ملی نوجوانان ۳۰ میلیون ریال پاداش پرداخت کرد و به قاسم باغچقی عضو تیم ملی بزرگسالان جودو نیز سی میلیون ریال پاداش پرداخت شد. ضمن اینکه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نیز فدراسیون جودو به باغچقی پاداش پرداخت کرد

علی محمد عزیزی، رئیس هیات جودو استان یزد نیز در این مراسم به رسم یادبود تابلو فرش بزرگی را که تصویر بریمانلو روی آن بافته شده بود را به قهرمان جهان هدیه داد.

در ادامه مراسم از سوی سرپرست هیات جودو استان خراسان شمالی، مبلغ پنج میلیون ریال به محمدجوادی فر و علی اسماعیلی که مدال طلای مسابقات منطقه‌ای را کسب کرده بودند اهدا شد.

در ادامه این مراسم به تعدادی از مربیان و پیشکسوتان حکم ارتقای مربیگری و دان اهدا شد.

ضمن اینکه مریم ولی زاده و یونس کریمان حکم نایب رئیسی و دبیری هیات جودو استان خراسان شمالی را از سوی سرپرست هیات جودو استان دریافت کردند و بهزاد وحدانی نیز حکم سرپرستی هیات جودو شهرستان بجنورد را دریافت کرد.