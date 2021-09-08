به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی، گل احیا هاشمی اظهار کرد: ۶۴۳ نفر از مددجویان و کارکنان مراکز شبانه‌روزی زیر پوشش این نهاد حمایتی از جمله بیماران اعصاب و روان استان علیه ویروس کرونا واکسینه شدند.

معاون توان‌بخشی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی بیان کرد: ۱۷ دستگاه اکسیژن‌ساز اهدایی توسط صندوق جمعیت سازمان ملل به مراکز سالمندان بهزیستی استان اهدا شد.

وی افزود: هم اینک پنج مرکز برای نگهداری سالمندان و ۱۱ مرکز برای مراقبت از معلولان و بیماران روان مزمن در استان فعالیت دارند که این تعداد دستگاه پس از توزیع در مراکز سالمندان، بین مراکز نگهداری معلولان که سالمند بالای ۵۷ سال دارند، توزیع شده است.

هاشمی در انتها گفت: ۸۹ هزار نفر به صورت رسمی در سامانه بهزیستی خراسان شمالی ثبت نام شده و از خدمات بهزیستی برخوردار هستند.