بازخوانی و تأویل آثار جلال ستاری در جشنواره آیینی و سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، حمیدرضا اردلان دبیر بخش سمینارهای بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، از نامگذاری این بخش به نام جلال ستاری خبر داد و در این باره گفت: جلال ستاری از جمله چهره‌هایی است که جامعه روشنفکری ایران را با جریان‌های اندیشگی معاصر آشنا کرد. با عنایت به آثار گسترده و موثر این چهره به ویژه در حوزه آکادمی، جایزه جلال ستاری حدود ١٢ سال پیش طراحی شد و اکنون هر ۲ سال یک بار به صاحبان آثار داخلی و خارجی با عنوان‌های اسطوره، آئین، نمایش‌های سنتی و موضوعات میان رشته‌ای اهدا می‌شود.

وی افزود: این جایزه یک رویداد مستقل است که تاکنون در جوار سمینارهای بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی وابسته به جشنواره آیینی و سنتی کشور، اهدا می‌شود.

دبیر بخش سمینارهای بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، درباره اقدامات انجام شده در این دوره، بیان کرد: در هشتمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی که آذر ماه امسال برگزار می‌شود، یک روز به بازخوانی و تاویل آثار استاد ستاری و نام وی اختصاص یافته است. در این روز متخصصان حوزه‌های اسطوره، زبان شناسی، پدیدار شناسی و آیین های نمایشی درباره تاثیر آثار وی بر ایده‌های نوین در نگاه به موضوعات هنر، علوم انسانی و میان رشته‌ای سخنرانی خواهند کرد.

اردلان ادامه داد: در ادامه برنامه‌ها، میزگردی نیز به همین مناسبت برگزار خواهد شد. برای این میزگرد، با ناصر فکوهی که سال‌ها به صورت حضوری با استاد ستاری هم سخنی داشت و کتاب پر محتوایی نیز چاپ کرد به همراه محمدرضا اصلانی که در یک دوره به موازات فعالیت‌های جلال ستاری در حوزه شعر، سینما و مبانی فلسفه و هنر کار می‌کرد و با او ارتباط نزدیک داشت، مذاکره داشتیم. همچنین در حوزه اسطوره، اساتیدی چون رقیقه بهزادی و سودابه فضائلی و در گرایش‌های زبان شناسی، پدیدار شناسی و نشانه شناسی با متخصصان دیگر داخلی و خارجی برای حضورشان در حال مذاکره هستیم.

وی درباره محورهای اصلی سمینارهای این دوره، گفت: ما در ۲ بخش عناوینی را پیشنهاد کرده‌ایم. در بخش نخست؛ مباحثی چون اصول و قواعد نمایش‌های سنتی و آیینی، نمایش سنتی و آیینی در سرزمین‌های همجوار، ناشناخته‌های نقل و روایتگری در ایران فرهنگی، ارتباط‌های میان رشته‌ای نمایش‌های سنتی و آیینی ایرانی با سایر هنرها، معرفی نمایش‌های آیینی و سنتی و شیوه‌های اجرا در میان اقوام ایرانی، ریشه‎های اساطیری، عرفانی و فلسفی نمایش آیینی و سنتی ایرانی و هـمچنین ارائه مقاله براساس پایان‌نامه‌های دانشجویی در نسبت با نمایش‌های آیینی وسنتی موضوعات کلی مدنظر قرار گرفته است و پژوهشگران با ادراک مطالعه و تجربه خود مقالاتی را در این زمینه‌ها ارائه می‌کنند.

دبیر بخش سمینارهای بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی افزود: در بخش دوم اولیت‌های سمینار در عنوان کلی «آینده سنت» مطرح است و مشروح سرفصل‌ها عبارتند از آینده پژوهی با موضوع نمایش‌های آیینی و سنتی؛ محدوده‌های تغییر و زیست طبیعی، کارکردهای نوستالژی، نسبت‌های فرا زمانی، آسیب شناسی فراگیری تکنولوژی، مفاهیم باز جستی و رجعت. همچنین موضوع دیگر؛ روش‌های پژوهش و اندیشه نوین در حوزه نمایش‌های آیینی و سنتی با نگاه‌های زیبایی‌شناسانه، نشانه‌شناسانه، پدیدارشناسانه و پست متافیزیکی خواهد بود. در سر فصل دیگری؛ کارکرد سوبژکتیویستی و ابژکتیویستی نمایش‌های آیینی و سنتی در تئاتر معاصر و آوانگارد به همراه نقش تغییرات زبانی در تحول نمایش‌های آیینی و سنتی مبتنی بر تئوری‌های نوین مطرح است. در نهایت پیوند یا تباین نظریه‌های متافیزیکی و غیرمتافیزیکی در تاویل و تفسیر نمایش‌های آیینی و سنتی مورد نظر قرار خواهد گرفت.

بیستمین جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی از ۹ آذر به دبیری داوود فتحعلی بیگی برگزار خواهد شد.