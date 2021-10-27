اعلام اسامی چکیده مقالات پذیرفته شده در جشنواره آیینی‎ و سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، دبیرخانه بیستمین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی اسامی چکیده مقالات پذیرفته شده در هشتمین سمینار بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی را که آذر سال جاری به دبیری حمیدرضا اردلان برگزار میشود، اعلام کرد.
هیأت انتخاب هشتمین سمینار بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی متشکل از محمدحسین ناصربخت، لاله تقیان و سودابه فضائلی ضمن قدردانی و تشکر از ارائهدهندگان طرح مقالات برای شرکت در این رویداد و اعلام نتایج بررسی و ارزیابی این بخش اعلام کردند شرکت در سمینار منوط به ارائه متن کامل مقالات است.
اسامی ۵۳ چکیده مقاله پذیرفته شده در هشتمین سمینار بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به شرح زیر است:
۱- ابر - واقعیت زنانه زنپوش در نمایش تعزیه در پاسخ به بی من / سجاد یاری فیروزآبادی و حسین حکیمی
۲- بررسی محتوایی و ساختاری تقابل زبان- روایی نمایش (قدرت / دانش) در سه برخوانی بهرام بیضایی / جواد صداقت
۳- به سوی جنسیت صحنهای. بازیافت جنسیت بازیگر از طریق تقلید و نقشپوشی مطالعه موردی: کلیتمنسترا و ایزابل پوشی / صبری ذکری
۴- پرده خوانی. بازیافت ایدهها، راهکارها و شیوههای اجرایی- مطالعه موردی: پرده خوانی داستان ضحاک ماردوش در نمایش «روزی روزگاری؛ دیروز، امروز، فردا..» / صبری ذکری و عسل عصری ملکی
۵- هنر گوسانی نخستین جلوه از بدیه هگویی / علی عابدی
۶- خوانش سیاسی تاثیر عدم پرسپکتیو در ساختار مینیاتور و مطالعه تطبیقی آن در نمایشهای آیینی- سنتی ایران / مریم منصوری
۷- جنبههای آموزشی نقالی برای کودکان به عنوان اجراگر با تکیه بر تکنیکهای استاد ولی الله ترابی / امیرحسین گلکار
۸- در باب آیینیت در تعزیه نگاهی پدیدارشناسانه / سجاد یاری / حمیده تیموری
۹- سیر تحولات شکلگیری اپرا در ایران براساس مخاطرات میزاده عشقی / اردشیر صالح پور
۱۰- بررسی سیاهبازی در جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی / دکتر رحمت امینی و مهدی صفاری نژاد
۱۱- مطالعه تطبیقی مضامین نگارههای حاج محمد هراتی و نگارههای پردههای نقالی / شیرین هراتی و شکوفه ماسوری
۱۲- کار بازیگر وزیدن است / ابراهیم گله دارزاده
۱۳- دراماتورژی خلاقانه اساطیر و نمایشهای ایرانی در آثار بهرام بیضایی / ابوذر آستانی
۱۴- بررسی انواع و اقسام نمایشهای آیینی و سنتی در استان لرستان / آرش رضایی
۱۵- بررسی رویکردهای علیرضا نادری به سنت / بابک عینی
۱۶- تحلیل گفتمان انتقادی شخصیت سیاه در نمایشنامه شیرهای خان بابا سلطنه اثر افشین هاشمی / پریسا کیومرثی
۱۷- آینده پژوهی نمایش نقالی بر اساس جایگاه آن در تئاتر امروز ایران / سیدجواد روشن
۱۸- بررسی تطبیقی عناصر نمایشی در نقالی و پانسوری / حمید نعیمی
۱۹- واکاوی بینا متنی نظریه بوم شناسی فرهنگی و نمایشگریهای آیینی سورکاروانیِ گیلان؛ مطالعه موردی «یاوری برنج» و «ایله جار» / رضا عاشوری فر
۲۰- نقش و اهمیت بداههپردازی در نمایشهای شادیآور ایرانی / رضا عباسی
۲۱- بررسی ژانر غنایی شبیه نامهها (با تکیه بر شبیه نامۀ یوسف و زلیخا) / سجاد زهتاب سدهی
۲۲- شیوههای گوناگونِ بیانگری و جاندارپنداری اشیا و پیکرهها در دستهرویهای محرم (از منظر دو دیدگاه نظری آن کنی فروید و شی مرکزپنداری هارمن) / سلما محسنی اردهالی
۲۳- نسبت بازنمایی کلامی و بازنمایی دیداری در پرده خوانی در چارچوب مطالعات کلمه - تصویر / شهاب پازوکی
۲۴- بهره گیری از قابلیتهای نمایشی نمایشهای شادی آور زنانه در بازنمایی عوامل ایجادکننده اختلاف میان زوجین / عسل عصری ملکی
۲۵- واکاوی سه مفهوم هویت، ابهام و سیالیت در روایتگری آیینی و سنتی / علی رویین
۲۶- گونهها، شرایط امکان و فرایندهای آینده پژوهی برای نمایشهای آیینی و سنتی / علی رویین
۲۷- بررسی رویکردهای عجایب نمایی و گروتسک در مجالس شبیه خوانی (تعزیه) با نگاهی بر نظریات ولفگانگ کایزر و میخائیل باختین / علی عزیزی
۲۸- تأثیر نمایشهای آیینی و سنتی در رویکردهای اجرا محور تئاتر ِپس از انقلاب / علیرضا قربانی
۲۹- بررسی میزان علاقمندی موضوعات ارائه شده پژوهشگران در هفت سمینار بین المللی نمایشهای آیینی و سنتی / فرهاد بردباری و مریم نصیری
۳۰- بازتاب مناسبات سیاسی- اجتماعی دربار ناصری در کُنشهای گفتاری شبیه «مالیات گرفتن جناب معینالبکاء» / شهرام زرگر و لیلی عاج
۳۱- تبارشناسی اسطوره ضحاک در ادبیات نمایشی ایران / مجید لکی سهلوانی
۳۲- بررسی عنصر نقل و روایت در شروه جنوب / محمد مظفری
۳۳- کمپانیهای نمایشی: میراثدار آینده برای حفظ نمایشهای سنتی ملل (مقایسه تطبیقی نقش کمپانیهای نمایشی در ایران و چین برای حفظ جایگاه نمایشهای سنتی) / محمدرضا رسولی و پریسا کیومرثی
۳۴- چالشهای آموزش نمایشهای آیینی و سنتی در نظام آموزشی ایران: پیشینه، موانع و راهکارها / محمدرضا رسولی و پریسا کیومرثی
۳۵- جُان گسترٌ و مایش ای راوی تا جیًب شرق آسیا / محمود دهقان هراتی
۳۶- تحلیل توصیفی حرکت در «تقلید زنانه خاله رورو» با تاکید بر دیدگاههای یوجینیو باربا / مرجان آقانوری
۳۷- مروری بر مجالس شبیه خوانی میرزا عباسقلی حمزه متخلص به (میرزا رضا) / مهدی دریایی
۳۸- بررسی کارکرد اجرایی نمایشهای آیینی سنتی با تمرکز بر «ناتیا شاسترا» و «پتواژ» در ۲ ساحت فرهنگی ایران و هند / مهشید حسنیان
۳۹- پژوهشی نشانهشناسانه در خصوص عناصر موجود در نمایش کوسهبر نشین / میرمحمدرضا حیدری
۴۰- بررسی متن خسرو قبادان و ریدک و شناسایی بازیهای نمایشی طرحشده در آن / میرمحمدرضا حیدری
۴۱- عروسی خون / علی زمانی
۴۲- بررسی جنبههای دراماتیک و نمایشی افسانه ملمداس با رویکرد آلیز اولیه آناتومی افسانههای مشابه (سیرن، لولی، رساند) / علیرضا داوری
۴۳- بررسی ساختار روایی تعزیه سرگذشت شیرافکن براساس جابهجایی نقش کنشهای الگوی گرماس / شهرام زرگر و لیلی عاج
۴۴- بررسی آداپتاسیون شیوه انیمیشنسازی پیکسلیشن با اجرای نمایش سنتی خیمه شب بازی در فضای مجازی /
۴۵- عناصر خنده در لطیفههای ملانصرالدین با تمرکز بر عناصر ششگانه ملوبن هلیترز / هادی کیانی
۴۶- شبیه خوانی، هنر مینوی و دنیوی / رحمان مرتضوی
۴۷- پیوند میان ادیان در شبیه خوانی اسلامی / رضا کوچکزاده
۴۸- سازوکارهای شبیه خوانی در حفظ / شهاب پازوکی
۴۹- ماسک و عروسک در شبیه خوانی / امیر سهرابی
۵۰- میتوانیم اپرایی ایرانی داشته باشیم؟ / روحاله سمیع
۵۱- بررسی سبکها و مکاتب شبیهخوانی در ایران / مسلم نادر علیزاده
۵۲- بررسی مقایسه تطبیقی آیینهای درمانی مناطق مختلف ایران (زار، پریخوانی، گوات و…) / الهام ذوالفقاریان
۵۳- بررسی تطبیقی ادبیات داستانی ایران در دوره قاجار با ادبیات داستانی نسخههای تعزیه براساس قصههای امیرارسلان نامدار و ملک جمشید / اسماعیل مجللی
پژوهشگران فوق باید نسخه کامل مقاله خود را براساس فراخوان جشنواره جهت بررسی نهایی تا پایان آبان سال جاری به ایمیل دبیرخانه جشنواره به نشانی Jashnvarehsonati@gmail.com ارسال کنند. نتیجه نهایی پذیرش چکیده مقالات شرکت در سمینار پس از ارسال کامل مقالات اعلام خواهد شد.
بیستمین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی آذر ماه سال جاری به دبیری داود فتحعلیبیگی برگزار میشود.
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