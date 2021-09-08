قیمت ایکس باکس سری X و سری S در تابستان ۱۴۰۰ چقدر است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از کنسول‌های بازی که طرفداران زیادی در بین گیمرها دارد و توسط شرکت مایکروسافت طراحی و ساخته شده، ایکس باکس است. این کنسول در دو مدل ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس وارد بازار شده است. البته به توجه به سلیقه و توان مالی هر گیمر یکی از این مدل‌ها را انتخاب نموده و خریداری می‌کند. زیرا قیمت ایکس باکس سری ایکس تقریباً دو برابر ایکس باکس سری اس است. چرا که از لحاظ سخت افزاری و نحوه عملکرد به نسبت در سطح بالاتری قرار دارد. به همین جهت در این بخش به بررسی این مدل از کنسول بازی و قیمت آن در بازار می‌پردازیم.

ایکس باکس سری ایکس بهتر است یا ایکس باکس سری اس؟

ایکس باکس از کنسول‌های بازی ساخته شده توسط شرکت مایکروسافت است. این کنسول بازی پس از عرضه به بازار تقریباً همان چیزی بود که شرکت مایکروسافت قول آن را به گیمرها داده بود. از لحاظ ظاهری ایکس باکس سری ایکس به نسبت بزرگ‌تر از ایکس باکس سری اس است. علاوه بر ای قدرت پردازش سری ایکس بیشتر از سری اس بوده و قابلیت اجرای بازی‌های سنگین‌تر با گرافیک بیشتر دارد. اما با این حال گیمرها از قیمت پایین و ظاهر کوچک ایکس باکس سری اس راضی بوده و متقاضی خرید و استفاده از آن هستند. ولی اگر بخواهیم بگوییم که کدام‌یک از این دو سری ایکس باکس بهتر هستند؛ با صراحت می‌توان گفت ایکس باکس سری ایکس از همه لحاظ برتر بوده و برای بازی مناسب‌تر است.

قیمت ایکس باکس سری ایکس و سری اس

به طور کلی بر اساس قطعات سخت افزاری، اندازه و دیگری ویژگی‌ها، هر یک از کنسول‌های بازی ایکس بازی سری ایکس و سری اس قیمت متفاوتی در بازار دارند. به عبارتی می‌توان گفت قیمت ایکس باکس سری اس تقریباً نصف قیمت ایکس باکس سری ایکس است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در بازار و سایت‌های فروش کنسول بازی مشخص شده که قیمت ایکس باکس سری X تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ در حدود ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان تا ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان و قیمت ایکس باکس سری S در حدود ۸/۵۰۰/۰۰ ۸تومان تا ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان تعیین شده است.

عملکرد ایکس باکس سری اس و سری ایکس

از نظر قیمت ایکس باکس سری اس به نسبت برتری خود را در مقابل سری ایکس نشان داده است. اما در مورد نحوه عملکرد و ویژگی‌های پردازشی این امر صدق نمی‌کند. چرا که از لحاظ سخت افزاری ایکس باکس سری ایکس قدرتمندتر است. سی پی یو (CPU) هر دو کنسول بازی یکی است. اما حافظه داخلی و رم آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. حافظه داخلی Xbox سری اس ۵۰۰ گیگابایت و حافظه داخلی Xbox سری ایکس ۱ ترابایت است. علاوه بر این رم کنسول بازی سری ایکس ۱۶ گیگابایت و رم سری اس ۱۰ گیگابایت است. از همه مهم‌تر کارت گرافیک (GPU) ایکس باکس‌های سری ایکس و اس با یکدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل وضوح تصویر و کیفیت بازی‌های اجرا شده روی ایکس باکس سری ایکس به نسبت بهتر و بالاتر از سری اس است. به عبارت دیگر می‌توان گفت با پرداخت هزینه بیشتر در خصوص خرید Xbox سری ایکس به نسبت از امکانات و کیفیت بالاتر این کنسول بازی بهره‌مند خواهید شد.

طراحی کنسول‌های بازی ایکس باکس

از نظر طراحی و زیبایی ظاهری ایکس باکس سری ایکس به نسبت زیباتر سری اس است. اما با توجه به اینکه بیش از اندازه بزرگ است و وزنی در حدود ۴۵/۴ کیلوگرم دارد؛ در هر جایی و در هر دکوری جای نمی‌گیرد و گیمر در این مورد دچار مشکل می‌شود. اما در این خصوص ایکس باکس سری اس برتری خود را نشان داده است. اندازه این کنسول به نسبت کوچک‌تر و سبک‌تر از سری ایکس است. از این رو در اکثر میزهای بازی و دکورها قرار گرفته و مشکلی ایجاد نمی‌کند. به‌طور کلی از نظر ظاهری Xbox سری ایکس دارای رنگ مشکی است و ظاهری بزرگ دارد، اما Xbox سری اس سفید رنگ بوده و دارای ظاهری باریک و کوچک است.

شباهت‌های ایکس باکس سری ایکس و سری اس

به طور کلی برخلاف تفاوت‌های اندک بین این کنسول بازی، ایکس باکس سری ایکس و سری اس شباهت‌های زیادی به هم دارند. این دو کنسول بازی از نظر مجموعه بازی‌ها، خصوصیات و شکل ظاهری، سازگاری معکوس، انیمیشن انتخاب بازی و CPU کاملاً شبیه به هم هستند. به عبارت دیگر اگر از دید یک گیمر به این دو کنسول بازی نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم که هر دو دستگاه گیمینگ (ایکس باکس سری اس و سری ایکس) یکسان هستند. اما به لحاظ اینکه ایکس باکس سری ایکس از نظر سخت افزاری قوی‌تر است، در بین گیمرها محبوبیت بیشتری دارد.

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