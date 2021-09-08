به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «تاریخ سیاسی و اجتماعی تیموریان» نوشته امیر تیمور رفیعی به‌زودی توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر می‌شود.

نویسنده این‌کتاب، استادیار رشته تاریخ ایران و متخصص در حوزه تیموریان است و کتاب موردنظر هم پژوهشی تازه است که هدفش مطالعه و پژوهش در سیر تحولات سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی دوران حاکمیت تیموریان(۸۰۷-۹۱۳/۱۴۰۵-۱۵۰۷)، در ایران و ماوراءالنهر است. تیموریان بیش از ۱۴۰ سال در ایران، ماوراءالنهر، آسیای مرکزی و بخشهایی از سرزمین های اسلامی فرمانروائی کردند.

فرمانروایان این‌سلسله، آثار و خدمات مهمی در عرصه‌های اجتماعی از خود باقی گذاشتند و بدون تردید این‌دوران از نظرفرهنگی، هنری و مذهبی یکی از ادواردرخشان تاریخ ایران، ماوراءالنهر و جهان اسلام است. حتی می‌توان این‌دوران را رنسانس فرهنگی و هنری جهان اسلام نامید. شعر و ادبیات، خط وتذهیب و نقاشی ونگارگری، تاریخ نویسی وتالیفات منثور ادبی، نجوم و ریاضیات، معماری وشهرسازی، تالیفات دینی در زمینه علم کلام اسلامی وعرفان و بسیاری نمونه های فرهنگی و هنری دیگر ازخصایص اصلی تاریخ تیموریان است.

اغلب سلاطین و امیرزادگان تیموری مردمی خوش ذوق و شعردوست، ادب‌پرور و حامی دانشمندان، علما و فضلا، و خودشان نیز عموما هنرمند و فاضل بوده اند. به واقع بیشترین دوران سلطنت طولانی مدت شاهرخ تیموری از یک‌سو عصر امنیت وارامش سیاسی و ازسوی دیگردوران رونق و شکوفایی اقتصاد و فرهنگ بوده است. در دوران سلطنت محدود شده سلطان حسین بایقرا نیزسیاست و فرهنگ با یکدیگر پیوند خورد ودورانی از شکوه و جلال کم نظیری در عرصه فرهنگ و ادب به وجود آورد.

ادبیات و زبان ترکی برای اولین‌بار در این‌دوران توسط شعرای ترک زبان، به‌ویژه ادیب و نویسنده فاضل و ذولسانین، امیرعلی شیرنوائی، به سطح ممتازو باشکوهی ارتقا پیدا کرد. تاریخ‌نگاری فارسی هم در همین‌دوران ازنظر کمی و کیفی گسترش فوق العاده ای یافت؛ طوری که مورخان بزرگی همچون نظام‌الدین شامی، شرف‌الدین علی یزدی، حافظ ابرو، عبدالرزاق سمرقندی، معین الدین نطنزی، میرخواند، خواندمیرو مورخان بزرگ دیگری ظهورکردند، و هرکدامشان آثار ارزشمندی درتاریخ و جغرافیای این دوران ثبت کردند. بنابراین، نظر به اهمیتی که این‌سلسله حکومتی در تاریخ جهان اسلام، خصوصا ایران و ماوراءالنهر دارد مولف مورد اشاره را مشتاق کرد تا اثری در تاریخ این سلسله تدوین کند. رفیعی در این‌کتاب تلاش کرده سیری از تحولات اجتماعی تیموریان، به شرح فصول زیر مورد پژوهش و تحقیق قرار دهد.

کتاب «تاریخ سیاسی و اجتماعی تیموریان» در دوبخش تدوین شده است؛ بخش اول شامل سه فصل است. در فصل اول اوضاع و احوال سیاسی نظامی تیموریان از مرگ امیرتیمور تا سلطنت شاهرخ و در فصل دوم اوضاع و احوال سیاسی و نظامی دوران سلطنت شاهرخ تیموری بررسی شده و در نهایت در فصل سوم چگونگی جانشینی شاهرخ و سلاطینی که پس از وی بر تاج و تخت تیموریان تکیه زدند مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.

در بخش دوم هم که خود به چهار فصل تقسیم می‌شود، اوضاع اجتماعی تیموریان بررسی شده است. در فصل اول اوضاع اداری، دیوانی و حکومتی تیموریان مورد بحث قرار گرفته و درفصل دوم اوضاع اجتماعی و نهضتهای سیاسی مذهبی تیموریان مورد تحلیل و ارزیابی واقع شده است. در فصل سوم یکی از جنبه های مهم تاریخ تیموریان که تقریبا کم تر توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته، یعنی وضعیت اقتصاد کشاورزی، زمین داری، مالی و تجاری تیموریان مطمح نظر بوده است. ودرنهایت در فصل چهارم اوضاع مذهبی در قلمرو تیموریان ودر ادامه سیاست دینی و مذهبی سلاطین و امیرزادگان تیموری از امیرتیمور تا سلطان حسین بایقرا مورد پژوهش و نقد وارزیابی قرار گرفته است.

این‌کتاب به‌زودی با ۲۷۰ صفحه منتشر می‌شود.