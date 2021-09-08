ریزش مجدد پل تاریخی خاتون کرج تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون محمدی با اشاره به این‌که انتشار خبر ریزش مجدد پل خاتون اشتباه رسانه‌ای بوده، عنوان کرد: در روزهای اخیر برخی افراد بر مبنای مشاهدات خود و بدون اطلاع از جزئیات عملیات اجرایی موجب بازنشر خبر ریزش مجدد این اثر تاریخی شده‌اند که این امر از طرف این نهاد متولی تکذیب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز اظهار کرد: در حال حاضر با نظر کارشناسی و در راستای اجرای عملیات مرمت و رفع نواقص بخش زیرین، سطح رویی پل به طور موقت توسط پیمانکار برداشته شده است.

وی با تأکید بر حساسیت انتخاب پیمانکار این پروژه تصریح کرد: با تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از دستگاه‌های مختلف از جمله استانداری، فرمانداری و شهرداری بودجه‌ای برای مرمت پل تاریخی در نظر گرفته شده که در این میان تنها وزارت‌خانه تابعه به وعده خود عمل کرده و همچنین به دلیل اهمیت این موضوع سه ماه اقدامات پژوهشی و مطالعاتی در دست اقدام قرار گرفت و طبق برآوردهای نهایی انجام شده سه میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی این اثر تاریخی تخمین زده شده است.

محمدی تصریح کرد: با توجه به این‌که در دهه ۸۰ بر اثر سقوط تله سنگی پل دچار ریزش شده و بدون کار کارشناسی آن را مرمت کرده بودند در بررسی‌های تکمیلی ریزش آذر ماه سال گذشته پیشرفت شکاف‌ها در پایه و بدنه پل مشهود بود که ناشی از نفوذ هوا در پایه‌ها و جدایی مصالح است.

وی بیان کرد: با مساعد شدن شرایط جوی و تکمیل طرح مرمتی عملیات وارد فاز اجرایی شد و در صورت نیاز مرمت‌گران شکاف سطح را گسترده‌تر خواهند کرد.

قدمت پل تاریخی خاتون یا دختر کرج بیش از ۵۰۰ سال بوده و به دوره صفویه مربوط می‌شود. این بنا یکی از ۲۰۵ اثر غیرمنقول البرز است که به شماره ۳۵۰۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.