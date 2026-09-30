به گزارش خبرگزاری مهر مهرداد کیانی ، ضمن گرامیداشت مناسبت های ۷ و ۸ مهر ماه روز جهانی ناشنوایان و روز جهانی سالمندان، بر ضرورت توجه به نیازهای گروه‌های مختلف اجتماعی و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی عادلانه همه شهروندان از فضاها، امکانات و خدمات شهری تأکید کرد.

این مسئول، با اشاره به مناسبت روز جهانی ناشنوایان و روز جهانی سالمندان، اظهار کرد: شهر متعلق به همه شهروندان است و محیط شهری باید به گونه‌ای طراحی و مدیریت شود که همه افراد، فارغ از شرایط جسمی و سنی بتوانند به شکل عادلانه از امکانات و ظرفیت‌های شهر استفاده کنند.



وی افزود: افرادی که به هر دلیل با محدودیت جسمی یا حسی مواجه هستند، اگرچه ممکن است در بخشی از توانایی‌های جسمی خود با محدودیت رو به رو باشند اما بدون تردید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمند دیگری برخوردارند و جامعه باید زمینه حضور و بهره‌مندی برابر آنان را از امکانات شهری فراهم کند.



شهردار کرج با تأکید بر ضرورت مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری فضاهای شهری تصریح کرد: پارک‌ها، بوستان‌ها، پیاده‌روها، معابر، ساختمان‌ها و ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید به نحوی طراحی و تجهیز شوند که همه شهروندان، از جمله افراد دارای محدودیت‌های جسمی و حسی، بتوانند به صورت عادلانه و بدون مانع از ظرفیت‌های شهر استفاده کنند.



کیانی ادامه داد: مدیریت شهری کرج آمادگی دارد در حوزه حمل‌ونقل عمومی، دسترسی‌های شهری و همچنین ایجاد فضاهای مناسب برای حضور و تعامل افراد دارای محدودیت‌های جسمی، اقدامات بیشتری را در دستور کار قرار دهد تا این شهروندان بتوانند با آرامش، امنیت و استقلال بیشتری در محیط شهری حضور داشته باشند.



وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: مدیریت شهری کرج در سال‌های اخیر تلاش کرده است بخشی از فضاهای شهری را به صورت هدفمند برای گروه‌های مختلف اجتماعی طراحی و آماده کند که افتتاح پارک جهان‌دیدگان برای پیشکسوتان و سالمندان و همچنین ایجاد فضاهای ویژه در برخی پارک‌های موضوعی برای استفاده روشندلان و دیگر گروه‌های دارای نیازهای خاص، در همین راستا انجام شده است.



شهردار کرج سالمندان را از سرمایه‌های ارزشمند جامعه دانست و اظهار کرد: سالمندان، پیشکسوتان و گنجینه‌های تجربه و اندیشه جامعه هستند و باید از دانش، تجربه و نگاه ارزشمند آنان در مسیر مدیریت و پیشرفت شهر بهره گرفت. توجه به سالمندان تنها به معنای فراهم‌کردن امکانات رفاهی نیست، بلکه باید زمینه حضور اجتماعی، گفت‌وگو، تعامل و احساس آرامش و تعلق آنان به شهر نیز فراهم شود.



کیانی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری آمادگی دارد با ایجاد و توسعه فضاهایی در سطح شهر، زمینه‌ای فراهم کند تا سالمندان بتوانند در محیطی مناسب گردهم آیند، با یکدیگر گفت‌وگو و تعامل داشته باشند و اوقات خود را در فضایی آرام و مطلوب سپری کنند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای اختصاصی برای گروه‌های مختلف اجتماعی افزود: افتتاح پارک جهان‌دیدگان و همچنین توسعه فضاهای مرتبط با مادر و کودک، بخشی از رویکرد مدیریت شهری برای اختصاصی‌تر شدن بخشی از فضاهای شهری متناسب با نیاز گروه‌های مختلف شهروندان است و امیدواریم در آینده بتوانیم فضاهای بیشتری را با رویکرد رفاهی، اجتماعی و دسترس‌پذیر در اختیار سالمندان و افراد دارای محدودیت‌های جسمی قرار دهیم.



شهردار کرج همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر مدیریت شهری با انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با افراد دارای معلولیت و سالمندان تأکید کرد و گفت: شهرداری کرج به صورت مستمر با انجمن‌ها و مجموعه‌های مرتبط با این گروه‌ها در ارتباط است و آمادگی دارد برای برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و تخصصی آنان همکاری لازم را به عمل آورد.



کیانی در ادامه با بیان اینکه سالمندی مسیری است که همه انسان‌ها در طول زندگی در آن گام می‌گذارند، خاطرنشان کرد: توجه به سالمندان در حقیقت توجه به آینده خود ماست و باید فرهنگ احترام، تکریم و توجه به این قشر ارزشمند در جامعه بیش از پیش نهادینه شود.



وی نقش رسانه‌ها را در این زمینه مهم دانست و افزود: رسانه‌ها می‌توانند با پرداختن مستمر به موضوع سالمندی، نیازهای افراد دارای محدودیت‌های جسمی و اهمیت مناسب‌سازی شهر، زمینه افزایش آگاهی عمومی و نهادینه‌شدن فرهنگ توجه به این گروه‌ها را فراهم کنند.

شهردار کرج در پایان تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری باید بر این اصل استوار باشد که شهر برای همه است و هیچ شهروندی نباید به دلیل سن، شرایط جسمی یا محدودیت‌های حسی از فرصت حضور، زندگی، آرامش و بهره‌مندی از امکانات شهری محروم شود؛ از این رو تلاش خواهیم کرد با تداوم اقدامات مناسب‌سازی، توسعه فضاهای رفاهی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت انجمن‌های تخصصی، گام‌های مؤثرتری در مسیر تحقق شهری فراگیر، دسترس‌پذیر و شایسته همه شهروندان برداریم.