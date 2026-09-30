به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز چهارشنبه نشستی تخصصی، بر ضرورت افزایش آمادگی مزارع پرورش ماهی استان برای مقابله با مخاطرات ناشی از شرایط جوی، بارش‌های شدید، طغیان رودخانه‌ها و پدیده النینو تأکید کرد.

ضرورت اطلاع‌رسانی به مزارع پرورش ماهی

در این نشست ضمن بررسی شرایط موجود و احتمال بروز مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید و طغیان رودخانه‌ها، بر ضرورت اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی تأکید شد.

معاون توسعه آبزی‌پروری شیلات لرستان اظهار کرد: اطلاع‌رسانی به تمامی بهره‌برداران، به‌ویژه مزارع واقع در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق پرخطر، باید با جدیت دنبال شود تا از بروز خسارات احتمالی و تلفات آبزیان جلوگیری شود.

وی افزود: در بازه‌های زمانی که هشدارهای لازم اعلام می‌شود، پرورش‌دهندگان باید از ورود و رهاسازی بچه‌ماهی جدید در مزارع خودداری کنند و ماهیان پرواری آماده عرضه را نیز در صورت امکان، پیش از وقوع سیلاب به بازار عرضه کنند.

توصیه‌های پیشگیرانه برای کاهش تلفات آبزیان

معاون توسعه آبزی‌پروری شیلات لرستان همچنین بر قطع تغذیه ماهیان در زمان گل‌آلود شدن شدید آب تأکید کرد و گفت: جمع‌آوری و انتقال تجهیزات و زیرساخت‌های قابل جابه‌جایی از حاشیه رودخانه‌ها و نقاط پرخطر نیز باید در دستور کار بهره‌برداران قرار گیرد.

وی توجه جدی به بیمه مزارع و آبزیان را از دیگر اقدامات ضروری دانست و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خسارات ناشی از شرایط نامساعد جوی تأکید کرد.

پایش مستمر مزارع آبزی‌پروری

در ادامه این نشست، کارشناسان معاونت توسعه آبزی‌پروری شیلات لرستان نیز بر ضرورت پایش مستمر وضعیت مزارع، افزایش آمادگی بهره‌برداران و رعایت توصیه‌های فنی و پیشگیرانه تأکید کردند.

برگزاری این نشست با هدف افزایش آمادگی مزارع آبزی‌پروری استان و کاهش خسارات احتمالی ناشی از شرایط نامساعد جوی و وقوع سیلاب انجام شد.