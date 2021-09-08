خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در حالی در سایه بی توجهی مسئولان، گلزار شهدای شهر خرم آباد دچار مشکلات زیرساختی و… شده که با وجود مطالبه مکرر خانواده شهدا و مردم همچنان عزمی برای زدودن غبار مهجوریت از چهره این مکان مقدس وجود ندارد.

مهجوریت گلزار و قبور شهدای شهر خرم‌آباد

متأسفانه نهادهایی مانند شهرداری و شورای شهر برای ساماندهی گلزار و قبور شهدای شهر خرم آباد آنچنان که باید پای کار نیستند تا در سایه این بی توجهی و غفلت دستگاه‌هایی مانند شهرداری و برخی نهادهای فرهنگی، غبار مهجوریت بر چهره این مکان مقدس بنشیند.

خبرگزاری مهر، ۱۰ شهریور ماه امسال اقدام به انتشار گزارش تصویری «مهجوریت گلزار شهدای شهر خرم آباد» کرد و بر ضرورت ساماندهی گلزار و قبور شهدا از سوی سازمان‌ها و نهاد ذی ربط تاکید کرد.

در چنین شرایطی، تعدادی از جوانان دهه هفتادی و هشتادی شهر خرم آباد در حرکتی خود جوش و به قول خودشان «دِلی» و بدون هیچ گونه وابستگی به ارگان و سازمانی، پای کار آمده‌اند تا این غبار مهجوریت و بی توجهی مسئولان را در حد توان از گلزار و قبور شهدا بزدایند و حرکتی جهادی و انقلابی از خود به جای بگذارند.

خانم جهانگیری یکی از این جوانان خرم آبادی است که در رابطه با این حرکت زیبا و معنوی جوانان دهه هفتادی و هشتادی شهر با او به گفت و گو نشستیم.

جوانان جهادی دهه هفتادی و هشتادی پای کار آمدند

وی با بیان اینکه یک گروه از بچه‌های دهه هفتادی و هشتادی به صورت «دِلی» و جهادی پای کار آمده‌اند تا کاری برای شهدا انجام دهند عنوان کرد: این بچه‌ها بدون وابستگی به هیچ ارگان، اداره، سازمان و نهادی پای کار آمده‌اند.

خانم جهانگیری با تاکید بر اینکه این بچه‌ها پول‌های خود را روی هم جمع کرده‌اند و با هزینه‌های شخصی برای این فعالیت جهادی پای کار آمده‌اند بیان داشت: چند نفر از خانواده‌های شهدا نیز در بین کار آمدند و کار ما را دیدند و در جمع ما برای این فعالیت جهادی و معنوی همکاری دارند.

وی با بیان اینکه تقریباً یک هفته‌ای می‌شود که ما در گلزار شهدا مستقر هستیم ادامه داد: تا الان این فعالیت با هزینه‌های شخصی بچه‌ها انجام شده، تا کنون خیلی از سنگ‌های قطعه یک و فرماندهان، پشت حسینیه بازسازی و رنگ آمیزی شده است.

رنگ آمیزی و ساماندهی قبور شهدا با هزینه‌های شخصی

خانم جهانگیری با تاکید بر اینکه این کار جهادی در سایه بی خیالی مسئولان شهرداری و شورای شهر خرم آباد توسط این بچه‌ها با هزینه‌های شخصی در حال انجام است بیان داشت: متأسفانه شهرداری و شورای شهر هیچ اهمیتی به گلزار شهدا نمی‌دهند.

وی ادامه داد: بچه‌ها از ساعت چهار به بعد در گلزار شهدا حضور پیدا می‌کنند و تا قبل از اذان مغرب آنجا هستند.

خانم جهانگیری با تاکید بر اینکه خیلی از بچه‌ها علاقه‌ای ندارند نام آنها و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند رسانه‌ای شود تصریح کرد: مسئولان و ادارات متأسفانه توجهی به گلزار شهدا ندارند و تنها در برخی مناسبت‌ها برای رفع تکلیف به یاد شهدا می‌افتند.

وی با بیان اینکه بیشتر قبور شهدا در قطعه یک گلزار دارای مشکلات فراوانی هستند، این قطعه پشت حسینیه که مربوط به شهدای اوایل جنگ است و اکثر فرماندهان آنجا دفن هستند به هیچ عنوان مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد ادامه داد: این قطعه کلاً رها شده و بعضی از خانواده‌ها با هزینه شخصی قبور را مرمت کرده‌اند.

فعالیت ۵۰ نفر از جوانان جهادی

خانم جهانگیری با تاکید بر اینکه علاوه بر قبور شهدا، وضعیت زیرساخت‌ها، کاشی‌ها، کف، دیوارهای گلزار و… وضعیت اصلاً خوبی ندارد گفت: اصلاً گلزار شهدای خرم آباد قابل مقایسه با گلزار شهدای دیگر استان‌ها و شهرها نیست.

وی گفت: مسئولان از این غبار روی تا غبار روبی دیگر تنها به گلزار شهدا برای رفع تکلیف می آیند می‌روند.

خانم جهانگیری با با بیان اینکه این کار معنوی و جهادی از پنج نفر شروع شد و الان حدود ۵۰ نفر هستیم گفت: اغلب بچه‌ها در گروههای سنی ۱۵ ساله تا ۲۰ ساله هستند.