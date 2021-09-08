تشییع پیکر مطهر شهید مرتضی کریمی در شهر شال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین سرهنگ ابراهیم یرلی از تفحص و شناسایی پیکر مطهر شهید مدافع حرم مرتضی کریمی در کشور سوریه خبر داد و گفت: شهید مدافع حرم مرتضی کریمی در سال ۱۳۹۴ در منطقه خان طومان به دست تکفیری‌ها به شهادت رسید و در تفحص و شناسایی اخیر، پیکر پاکش از طریق آزمایش DNA شناسایی شد و به کشور عزیزمان منتقل گردید.

معاون روابط عمومی سپاه استان قزوین بیان کرد: پیکر مطهر شهید مرتضی کریمی در روز پنج شنبه ۱۸ شهریور رأس ساعت ۱۷ در زادگاهش شهر شال استقبال و تشییع خواهد شد و با توجه به محدودیت‌های کرونایی و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، این مراسم به صورت خودرویی برگزار می‌شود.

وی گفت: پیکر شهید کریمی پس از استقبال و تشییع در شهر شال، روز جمعه در مشهد مقدس استقبال خواهد شد و در روز یکشنبه ۲۱ شهریور مصادف با شهادت حضرت رقیه (س) در تهران مراسم تشییع برگزار و در گلزار شهدای بهشت زهرا تدفین خواهد شد.