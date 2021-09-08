پیش بینی تولید ۷۵ هزار بچه ماهی در شهرستان مهرستان

مهران مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه شروع فعالیت آبزی پروری در هر منطقه‌ای نیاز به تأمین نهاده بچه ماهی دارد در همین راستا یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های راهبردی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان در مجموعه آب‌های داخلی تولید نهاده اولیه یا بچه ماهی در قالب پروژه به وزن رسانی است.

وی افزود: به همین منظور اداره شیلات مهرستان برای دومین سال متوالی اقدام به اجرای این پروژه توسط جوامع محلی در استخرهای خاکی منطقه کرده است.

رئیس اداره شیلات مهرستان بیان داشت: خوشبختانه در سال گذشته با تولید تعداد ۵۵ هزار قطعه بچه ماهی آمور، امکان ماهی دار کردن بخش بزرگی از استخرهای بتنی و خاکی شهرستان فراهم شد و پیش بینی برای امسال تولید حدود ۷۵۰۰۰ هزار قطعه بچه ماهی از گونه‌های فیتوفاگ و بیگ هد جهت ماهی دار کردن منابع آبی شهرستان است.

وی گفت: از جمله اهداف اجرای این پروژه ایجاد اشتغال پایدار با درآمد مناسب برای بهره برداران محلی، استفاده بهینه و دو منظوره از آب کشاورزی، تولید بچه ماهی مورد نیاز در شهرستان با توجه به وسعت منابع آبی شهرستان و رشد فزاینده و رو به جلوی آبزی پروری در سطح منطقه می‌توان اشاره کرد.

مرادی تصریح کرد: همچنین در صورت توسعه این پروژه بحث صادرات به شهرستان‌های همجوار استان سیستان و بلوچستان هم در دستور کار قرار دارد.