به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید روستا آزاد معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در جلسه هم اندیشی بانوان فعال در کمیته قم که به همت اداره همکاری‌ها و تعاملات معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: از حضور فعال و مستمر شما مبلغین گرامی کمال تشکر را دارم و از خداوند متعال مسئلت دارم این فعالیت‌های شما را مایه برکت زندگی و همچنین توشه‌ای برای آخرتتان قرار دهد.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در عرصه بانوان و پرداختن به مسائل دینی آنان تنها یک فعالیت فرهنگی نیست، بلکه سرمایه گذاری برای نسل‌های آینده کشور خواهد بود؛ خانواده و جامعه سالم در گرو دختران و بانوان سالم و نیک‌اندیشی است.

وی در ادامه با اشاره به آیات پایانی سوره تحریم افزود: خداوند متعال با اشاره به همسر لوط و همسر نوح این دو فرد را الگو برای افراد کافر برمی شمرد؛ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. با اینکه این دو فرد از قشر زنان می‌باشند اما خداوند متعال برای همه افراد کافر اعم از زن و مرد الگو قرار می‌دهد. این در حالی است که دو فرد اشاره شده در کنار دو پیامبر الهی بودند و در عین حال به او خیانت کردند.

روستا آزاد تصریح کرد: در مقابل آیه فوق، قرآن کریم حضرت مریم و آسیه همسر فرعون را برای مؤمنین الگو قرار می‌دهد؛ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ… وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ؛ در این آیه نیز حضرت مریم و جناب آسیه برای همه مؤمنان اعم از قشر مرد و زن الگو هستند و این آیه بیانگر عظمت روحی "بانوان" می‌باشد. می‌توان در کنار یکی از طواغیت بزرگ جهان بود اما از ایمان و باورهای خویش صیانت کرد.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: آیات فوق میزان تأثیرگذاری قشر زنان چه در حوزه کفر، خیانت و چه در عرصه ایمان و نیکی‌ها در جامعه را بیان می‌کند.

وی ادامه داد: با مطالعه در احوالات امام خمینی (ره) به این نتیجه خواهیم رسید که حضرت امام خمینی (ره) در دامن مادر مراحل رشد و بالندگی را طی نمودند و سلحشوری و شجاعت از دامن پاک مادر و عمه به این بزرگ مرد تاریخ انتقال یافته و اثرگذاری که حضرت امام در تاریخ تشیع داشته‌اند، تحت تأثیر یک بانو بوده است.

حجت الاسلام روستا آزاد افزود: زحمات و فعالیت‌هایی که شما مبلغین محترم در عرصه تبلیغ می‌کشید را به عنوان یک فعالیت جزئی نبینید، همین فعالیت‌های کوچک در طول تاریخ می‌تواند تأثیرات مهمی را در بر داشته باشد.