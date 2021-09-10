بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۰ در صبح و بعدازظهر امروز جمعه ۱۹ شهریور سال ۱۴۰۰ در دانشگاه‌های واقع در مراکز مناطق ده‌گانه کشور برگزار می شود.

در این دوره از المپیاد ۱ هزار و ۲۴۱ داوطلب در ۱۰ دانشگاه در ۱۰ منطقه آمایشی در ۲۳ رشته به رقابت می پردازند. از این تعداد ۵۶۰ نفر زن و ۶۸۱ نفر مرد هستند.

دانشگاه‌های واقع در مراکز مناطق ده‌گانه کشور شامل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مازندران (بابلسر)، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهیدچمران اهواز است.

آزمون‌ها به صورت تشریحی فقط در روز جمعه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۰ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ بعدازظهر برگزار می شود.

برنامه امتحانات مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۰

ردیف نام المپیاد دروس امتحان ۱ المپیاد زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی. نظم فارسی. فنون ادبی (بدیع، عروض، قافیه، تاریخ و ادبیات و سبک شناسی، دستور زبان، معانی و بیان) ۲ المپیاد علوم اقتصادی اقتصاد خرد. اقتصاد کلان. آمار و اقتصاد سنجی. ریاضیات و اقتصاد ریاضی ۳ المپیاد الهیات و معارف اسلامی تفسیر. علوم قرآنی. حدیث. ۴ المپیاد علوم تربیتی مدیریت آموزشی. برنامه ریزی درسی و آموزشی. روش ها و فنون تدریس. تعلیم و تربیت اسلامی. تکنولوژی آموزشی ۵ المپیاد حقوق حقوق مدنی. فقه و اصول. حقوق اساسی. حقوق بین الملل عمومی. حقوق جزای عمومی. آیین دادرسی کیفری ۶ المپیاد فیزیک ترمودینامیک و مکانیک آماری. مکانیک کلاسیک. مکانیک کوانتومی. الکترو مغناطیس ۷ المپیاد زیست شناسی سئوالات اختصاصی: دسته سئوالات مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی گیاهی، دسته سئوالات مجموعه جانور شناسی، فیزیولوژی جانوری. دسته سئوالات میکروبیولوژی و ژنتیک، بیوشیمی و بیوفیزیک و سلولی و مولکولی سئوالات عمومی: فیزیولوژی گیاهی، مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی جانوری، مجموعه جانور شناسی، میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی و مولکولی، بیوشیمی و بیوفیزیک ۸ المپیاد مهندسی برق مدارهای الکتریکی. کنترل خطی. ماشین های الکتریکی. الکترونیک. الکترو مغناطیس ۹ المپیاد مهندسی شیمی ترمودینامیک. موازنه انرژی و مواد. انتقال جرم. انتقال حرارت. مکانیک سیالات ۱۰ المپیاد مهندسی عمران مکانیک جامدات، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها. مکانیک خاک و پی. مکانیک سیالات و هیدرولیک. طراحی سازه های فلزی و بتنی ۱۱ المپیاد مهندسی مکانیک انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیالات. طراحی اجزاء، روش های تولید، مقاومت مصالح. ارتعاشات، دینامیک، دینامیک ماشین، کنترل ۱۲ المپیاد مهندسی کامپیوتر نظریه زبان ها و ماشین ها. ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم. سیستم های عامل. معماری کامپیوتر و مدارهای منطقی. شبکه های کامپیوتری. ۱۳ المپیاد مهندسی کشاورزی (زارعت - اصلاح نباتات) آمار و طرح آزمایش ها. ژنتیک. اصلاح نباتات. زراعت. فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۴ المپیاد طراحی صنعتی اجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده (پروژه های سریع ۱)

اجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده (پروژه های سریع ۲)

مبانی نظری (تاریخ و سبک شناسی – مدیریت و ارزیابی تولیدات صنعتی – رویکردها – روش شناسی طراحی– جامعه شناسی صنعتی) – مواد و روش های ساخت – طراحی فنی / تجزیه و تحلیل محصولات – آشنایی با مسابقات بین المللی و طرح های برگزیده – ارگونومی ۱۵ المپیاد ریاضی آنالیز ریاضی (ریاضی کاربردی و ریاضی محض). آنالیز عددی (ریاضی کاربردی و ریاضی محض). تحقیق در عملیات (بهینه سازی خطی) (ریاضی کاربردی)، یا جبر (ریاضی محض). جبر خطی (ریاضی کاربردی و ریاضی محض) ۱۶ المپیاد آمار مبانی احتمال، احتمال ۱ و ۲. آمار ریاضی ۱ و ۲. ریاضی عمومی ۱ و ۲. مبانی آنالیز ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی. مجموعه آمار کاربردی (رگرسیون، طرح و تجزیه آزمایش ها، روش های چند متغیره گسسته، روش های چند متغیره پیوسته، سری های زمانی) ۱۷ المپیاد شیمی شیمی تجزیه ۱ و ۲ و ۳. شیمی فیزیک ۱ و ۲ و ۳. شیمی معدنی ۱ و ۲. شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ ۱۸ المپیاد علوم زمین دفترچه شماره ۱: مجموعه آب و مهندسی (آب شناسی، زمین شناسی مهندسی) و مجموعه زمین ساخت (زمین شناسی ساختاری، زمین ساخت)

دفترچه شماره ۲: مجموعه زمین شناسی اقتصادی (زمین شناسی اقتصادی، زمین شیمی، زمین شناسی زیست محیطی) و مجموعه پترولوژی (کانی شناسی ، سنگ آذین ، سنگ دگرگونی)

دفترچه شماره ۳: مجموعه رسوب شناسی (رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی نفت) و مجموعه چینه نگاری (چینه نگاری و دیرینه شناسی)

دفترچه شماره ۴: مهارت های زمین شناختی (سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه های زمین شناسی، زمین شناسی صحرایی) ۱۹ المپیاد مهندسی مواد و متالورژی شیمی فیزیک و ترمو دینامیک. خواص فیزیکی مواد. خواص مکانیکی مواد ۲۰ المپیاد علوم جغرافیایی مجموعه علوم جغرافیایی انسانی (جغرافیای شهری (مبانی و ایران)، جغرافیای روستایی(مبانی و ایران)، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران ))

مجموعه علوم جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، ژئومورفولوژی (مبانی و ایران))

مهارت ها و فناوری های جغرافیایی ( سنجش از دور) ۲۱ المپیاد مهندسی صنایع مدل سازی ریاضی و تحقیق در عملیات. آمار و احتمالات و کنترل کیفیت آماری. برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها *اقتصاد مهندسی و طرح ریزی واحدهای صنعتی (مطالعه موردی) ۲۲ المپیاد روانشناسی آمار و روش های تحقیق و روان سنجی. فیزیولوژی اعصاب غدد با تأکید بر روانشناسی شناختی. آسیب شناسی روانی (بالینی و استثنایی). روانشناسی تحولی و شخصیت. مباحث اساسی در روانشناسی (عمومی) ۲۳ المپیاد علوم و فناوری های سلول های بنیادی و مهندسی بافت سلولی و مولکولی. زیست مواد (بیومتریال). پدیده های انتقال. ژنتیک. فیزیولوژی و ایمونولوژی. بیوشیمی و شیمی آلی

توجه: همراه داشتن کتاب قرآن مجید در جلسه آزمون های المپیاد الهیات و معارف اسلامی ممنوع است.

توجه: همراه داشتن کتاب قانون در جلسه آزمون های المپیاد حقوق ممنوع است.

توجه: در سؤالات اختصاصی المپیاد زیست شناسی دانشجویان با توجه به گرایش به دسته سؤالات مربوط به گرایش خود پاسخ دهند.

توجه: در سؤالات عمومی المپیاد زیست شناسی، دانشجویان بدون توجه به گرایش خود باید به تمامی سؤالات پاسخ دهند.

توجه: پاسخگویی به سوالات آمار کاربردی با استفاده از نرم افزارهای آماری در سایت کامپیوتری انجام می شود.

توجه: در آزمون های المپیاد روانشناسی داشتن ماشین حساب ممنوع است

توجه : با توجه به تصویب کمیته علمی المپیاد مهندسی کامپیوتر، هر یک از داوطلبان مجاز به انتخاب و شرکت در آزمون ۴ ماده امتحانی از ۵ پنج ماده فوق الذکر هستند. در صورت عدم تمایل به شرکت در هر کدام از مواد امتحانی باید تصمیم خود را قبل از حضور در جلسه بگیرند و اگر در جلسه ماده امتحانی شرکت کرده و اعلام انصراف کنند برای آنان نمره صفر در نظر گرفته می شود.

توجه: در درس سوم المپیاد ریاضی دانشجو به انتخاب خود یا به سوالات تحقیق در عملیات (ریاضی کاربردی) باید پاسخ دهد یا به سوالات جبر (ریاضی محض)

توجه: در المپیاد علوم زمین دانشجویان مجازند در جلسه آزمون خط کش، گونیا، نقاله و استریونت و ماشین حساب غیر مهندسی (غیربرنامه ریزی) همراه داشته باشند.

توجه: در المپیاد مهندسی صنایع یک مسئله برگرفته از دنیای واقعی به دانشجو داده می شود و سئوالات اقتصاد مهندسی و طرح ریزی واحدهای صنعتی از این مسئله داده خواهد شد. هدف، سنجش توان عملی و مهندسی دانشجو در مواجهه با مسائل دنیای واقعی مهندسی صنایع است.

با توجه به شیوع بیماری کرونا، رعایت دستورالعمل های بهداشتی الزامی است و به منظور پیشگیری از بیماری، امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان و نمایندگان دانشگاه ها وجود ندارد.

همراه داشتن ماسک سه لایه معمولی (بدون فیلتر) و استفاده صحیح از آن (از بالای بینی تا زیر چانه) از ابتدای ورود به حوزه تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه الزامی است.

داوطلبان در صورت داشتن سوال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون حتماً فاصله فیزیکی مناسب را رعایت کنند.

داوطلبان باید در زمان استقرار در صندلی از صحبت کردن با سایر متقاضیان جداً خودداری کنند.

پذیرایی ناهار و میان وعده به دانشجویان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام می‌شود.

همراهان دانشجو همانند پدر، مادر، همسر و... اجازه ورود به داخل دانشگاه را نخواهند داشت و امکاناتی برای پذیرایی و اسکان آن ها وجود ندارد.

استفاده از ماشین حساب های قابل برنامه ریزی ممنوع است و دانشجویان می توانند از ماشین حساب ساده استفاده کنند. به جز المپیاد رشته روانشناسی که استفاده از ماشین حساب ممنوع است.

همراه داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه آزمون برای شرکت در المپیاد الزامی است.

باتوجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات آن برای کشور و به تبع آن نظام آموزش عالی، دستورالعمل‌های بهداشتی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای اجرا به دانشگاه‌های مجری ابلاغ شده است.