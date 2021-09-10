روند ناپایدار شیوع کرونا در شهرستان اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، پیک پنجم کرونا در حالی روزها را در اردستان پشت سر می‌گذارد که همچنان اوضاع شیوع بیماری با توجه به مهمان ناخوانده موج پنجم یعنی سویه «دلتا» در این شهرستان ناپایدار است.

کارشناسان بهداشت در این شهرستان بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تاکید دارند و دورهمی های خانوادگی را بیشترین عامل ابتلاء اعلام کرده‌اند.

به نظر می‌رسد علاوه بر رعایت مسائل بهداشتی، تسریع در روند واکسیناسیون نیز می‌تواند در کنترل بیماری مؤثر باشد چراکه شهرستان اردستان، همچون سایر شهرهای کشور اثربخشی قابل توجهی از واکسیناسیون را در راستای کنترل این بیماری و کاهش مرگ و میر به خود دیده است.

واکسیناسیون ۷۰ درصد جامعه راه حل کنترل کرونا

حسن ذبیحی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: راه حل کنترل این بیماری واکسیناسیون ۷۰ درصد جامعه است؛ با وجود این واکسن‌ها حتی اگر به بیماری کرونا هم مبتلا شویم اغلب بیماری خفیف است و منجر به بستری یا فوت فرد نمی‌شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان یادآور شد: سن بستری به میزان ۳.۷ سال و سن فوت ناشی از کرونا به میزان ۶.۸ سال در شهرستان کاهش یافته است.

مسئولان درمانی اردستان اعلام کرده‌اند که در شهرستان اردستان به قله پیک پنجم رسیده‌ایم اما با وجود کاهش ۲۰ درصدی میزان ابتلاء، به دلیل شکننده بودن موضوع و عدم رعایت پروتکل‌ها توسط مردم همچنان نمی‌توان پیش بینی قطعی در ارتباط با کاهش بیماری داشت.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان در این ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان افراد مبتلا به کرونا در شهرستان اردستان حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است و در حال حاضر به قله پیک پنجم کرونا رسیدیم.

علی صادقی افزود: پیک پنجم کرونا در اردستان نسبت به پیک‌های قبلی سخت‌تر بود ولی همچنان وضعیت شیوع کرونا در شهرستان ناپایدار است.

کمبود داروی کرونا در اردستان وجود ندارد

وی با بیان اینکه کمبودی در زمینه داروهای کرونایی نداریم، خاطرنشان کرد: داروی کورتون، رمدسیویر و دیگر داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی در بیمارستان موجود است.

عادی انگاری‌های مردم و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی باعث ناپایداری وضع شیوع کرونا در اردستان شده است.

رضا از شهروندان اردستانی که مشغول خرید از یک فروشگاه بود، به خبرنگار مهر گفت: وضعیت شیوع کرونا در اردستان بدتر از پیک‌های گذشته هم شده و مردم باید برای سلامتی خود و دیگران هم که شده، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

ابتلاء با وجود دریافت دو دُز واکسن

وی ادامه داد: متأسفانه بعضی افراد با توجه به واکسیناسیون، عادی انگاری می‌کنند و تصور دارند که با تزریق واکسن دیگر کسی مبتلا نمی‌شود؛ در حالی که یکی از اقوام ما با وجود تزریق دو دز واکسن، باز هم به این ویروس البته به شکل خفیف مبتلا شد.

آمار روزانه کرونا در شهرستان اردستان به ثبات نرسیده و تعداد مراجعان به مراکز درمانی زیاد است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد مراجعان با علائم کرونا به مراکز درمان زیاد است، اما از این افراد تست گرفته نمی‌شود و به توصیه پزشک این افراد در خانه قرنطینه و درمان خانگی می‌شوند.

تست منفی به معنای عدم ابتلاء به کرونا نیست

حسن ذبیحی افزود: در برخی موارد بسیاری از افراد چند روز علائم کرونا داشته‌اند، اما نتیجه تست‌شان منفی بوده است؛ این افراد باید بدانند برای تشخیص کرونا، اولویت علائم بالینی است و تست منفی به معنی عدم ابتلاء نیست.

خوشبختانه تاکنون سه هزار و ۴۹۵ بیمار مبتلا به کرونا در اردستان بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ترخیص شده‌اند؛ تا امروز ۱۳ هزار و ۱۵۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در شهرستان انجام شده است؛ در حال حاضر علاوه بر تزریق واکسن، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی مهم‌ترین راه مصون ماندن از ضربات مهلک این بیماری منحوس است.