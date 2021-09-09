خیران دزفول سرنگ و الکل به طرح واکسیناسیون اهدا کردند

عبدالکریم فیروز زاده در گفت گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برای مهار ویروس کرونا، در اقدامی جهادی یک محموله تجهیزات پزشکی توسط تعدادی از خیران حوزه سلامت دزفول به منظور تسریع در روند واکسیناسیون عمومی وارد دزفول شد.

وی افزود: این محموله شامل ۱۰۰ هزار سرنگ و ۱۰۲ هزار پنبه الکل با ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال توسط آقایان نوری و حمیدی از خیّرین سلامت شهرستان دزفول خریداری و تحویل مرکز بهداشت این شهرستان قرار گرفت.

معاون درمان دزفول عنوان کرد: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول همواره مورد توجه ویژه خیران حوزه سلامت قرار داشته و امید است این قبیل کمک‌های مؤمنانه ذخیره آخرت این نیکوکاران و مرهمی بر درد بیماران باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دزفول در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.