قیمت دلار در بازار متشکل ارزی به ۲۶ هزارو ۵۸۹ هزارتومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی گوهررستمی گفت: روز پنجشنبه معاملات نماد دلار کار خود را با قیمت ۲۶ هزار و ۶۷۰ تومان شروع کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ ۲۶ هزار و ۶۲۳ تومان رسید که بررسی ارقام معاملاتی روزانه، نرخ میانگین وزنی ۲۶ هزار و ۵۸۹ تومان به ازای هر دلار را نشان می‌دهد.

مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران افزود: در جلسه معاملاتی این روز بازار متشکل ارز ایران، نماد یورو با نرخ ۳۱ هزار و ۳۱۰ تومان کار خود را شروع کرد و در پایان ساعت معاملات نرخ هر یورو به رقم ۳۱ هزار و ۲۳۴ تومان رسید. به این ترتیب میانگین وزنی قیمت یورو در معاملات، نرخ ۳۱ هزار و ۲۱۷ تومان را ثبت کرد.

گوهررستمی ادامه داد: حجم معاملات اسکناس دلار در بازار متشکل ارز ایران در روز پنجشنبه (هجدهم شهریورماه)، ۶ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۷۰۰ دلار و حجم معاملات در نماد معاملاتی یورو ۱ میلیون و ۹ هزار و ۱۰۰ یورو بود.

به گفته وی دلار در پایین‌ترین نرخ خود با رقم ۲۶ هزار و ۵۵۰ تومان و در بالاترین نرخ با رقم ۲۶ هزار و ۶۷۰ تومان معامله شد. همچنین هر یورو در پایین‌ترین نرخ خود به قیمت ۳۱ هزار و ۱۴۴ تومان و در بالاترین نرخ به قیمت ۳۱ هزار و ۳۱۰ تومان معامله شد.

مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران افزود: بررسی معاملات جلسه معاملاتی پنجشنبه (هجدهم شهریورماه) نشان می‌دهد که نرخ میانگین روزانه نماد معاملاتی دلار ۰.۲۸ درصد و نماد معاملاتی یورو ۰.۱۹ درصد افزایش را نسبت به روز معاملاتی قبل تجربه کرده‌اند.