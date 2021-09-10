زیر ساخت زندان مرکزی کرمانشاه مشکل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رشیدی صبح امروز در بازدید از بخش‌های مختلف زندان مرکزی کرمانشاه همچون محل نگهداری مددجویان، قسمت‌های بهداری، فرهنگی، ورزشی، مجتمع قضائی دادرسی الکترونیک، کارگاه‌های صنایع دستی، خیاطی، گلیم‌بافی و فلزکاری، اظهار کرد: فضای زندان یک فضای ناخوشایند است و باید محیط فرهنگی و ورزشی در آن تقویت شود تا مقداری از سنگینی فضای آن کاسته شود.

وی با اشاره به اهمیت تواضع و افتادگی در زندگی، تأکید کرد: هیچ ورزشی پاک‌تر، با صفاتر و نورانی‌تر از ورزش زورخانه‌ای وجود ندارد چرا که با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پیوند دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: زندانیان موکلین ما هستند و باید به آنان سر بزنیم و به مسائل و مشکلات آنان و همچنین پرسنل زندان، رسیدگی کنیم.

وی با اشاره به اینکه زندان مرکزی کرمانشاه بیش از ۵۰ سال قدمت دارد، گفت: این زندان خیلی فرسوده و در محل مناسبی واقع نشده و حتماً باید توسط استاندار و مدیرکل زندان‌ها، پیگیری‌هایی برای تغییر مکان آن انجام تا به یک محل مناسب منتقل شود.

رشیدی خاطرنشان کرد: در دیدار با آقای اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه ایجاد یک زندان با امکانات بهتر را پیگیری خواهم کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه زندان باید تبدیل به کانون اصلاح و تربیت شود، تصریح کرد: کارگاه‌های کارآفرینی خوبی همچون گلیم بافی، فرش بافی، صنایع دستی، جوشکاری، خیاطی و غیره در زندان ایجاد شده که محصولات بسیار با کیفیتی تولید می‌کند و زندان توانسته به سمت «فرهنگ کار» پیش برود و سازمان فنی‌حرفه‌ای هم باید در این زمینه همکاری بیشتری کند.

وی گفت: در بودجه امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده و سهم استان کرمانشاه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که می‌توان از آن جهت تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال در زندان‌ها استفاده کرد.