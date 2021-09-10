ماجرای نصب تابلوی خیابان «پنجشیر» در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش اخبار از درگیری نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر افغانستان، برخی از کاربران در فضای مجازی خبر از نصب تابلوی خیابان پنجشیر در منطقه ۳ پایتخت در تقاطع خیابان دکتر محمد مصدق (نفت) را در صفحات شخصی شان منتشر کردند.

محمدجواد حق شناس رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به نامگذاری ۱۸ خیابان در تهران با عنوان شهرهای حوزه تمدنی ایران، اعلام کرده است که ۱۸ کوچه و خیابان تهران با عنوان شهرهای حوزه تمدنی ایران از جمله قندهار، سمرقند، بخارا، هرات و پنجشیر نامگذاری شده بودند.

حق شناس در صفحه توئیتر خود اعلام کرده است این نامگذاری که در آخرین جلسه کمیته نامگذاری شورای پنجم و همزمان با وقایع اخیر افغانستان و به منظور ترویج همدلی میان شهروندان تهرانی و مردم افغانستان اتفاق افتاده است.