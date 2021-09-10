امیرعبداللهیان درگذشت «سردار کرمعلی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت سردار کرمعلی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلی‏ رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی

خانواده محترم کرمعلی و شهیدان پاکند

دریافت خبر ارتحال برادر جانباز، بسیجی و پاسدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سردار کرمعلی موجب تأثر عمیق اینجانب گردید.

بی‌تردید وی که عمر با برکت خویش را صرف پاسداری و سربازی و تأسی از مقام عطمای ولایت کرد، در جوار شهیدان شاهد و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) و یاران با وفایش مأوا گزیده است.

از خدای بزرگ برای آن جانباز سفر کرده علو درجات و برای خانواده‌های کرمعلی، پاکند و همسر و فرزندان عزیز و سایر وابستگان صبر و بردباری مسئلت دارم.