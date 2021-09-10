به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ایمانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهر فردیس اظهار کرد: هر فردی که با دشمنان خداوند پیمان اخوت ببندد جز ظالمین قرار می‌گیرد و مورد لعن و نفرت خداوند قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: طبق فرمایشات رهبری ایران در صورتی به مذاکرات برمی‌گردد که راستی آزمایی صورت بگیرد و امورات کشور معطل مذاکرات نباشد.

امام جمعه فردیس تصریح کرد: رژیم صهیونیستی سست‌تر از آن است که بتواند کوچک‌ترین ضربه‌ای به کشور وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا با ادامه مذاکرات فرسایشی قصد دارد که ایران را در تعاملات منطقه‌ای با دیگر کشورهای همسایه محدود کند.

ایمانی متذکر شد: استاندار البرز و مسئولین مربوطه باید به موضوع گرانی نان به صورت جدی ورود پیدا و این وضعیت نابسامان را کنترل کنند.