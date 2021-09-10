به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در حالی که هنوز سازمان‌های مختلف آمریکا در حال بررسی خسارات وارده از طوفان آیدا هستند، بر اساس جدیدترین تخمین‌ها طوفان آیدا یکی از ۷ طوفان پرخسارت در تاریخ آمریکا بوده است.

اکیوودر در تخمین جدید خود اعلام کرده است که خسارات ناشی از طوفان آیدا به ایالات نیویورک و نیواورلئان آمریکا به ۹۵ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که این شرکت در تخمین‌های اولیه خود میزان خسارت را بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

اکیوودر اعلام کرد: انتظار می‌رود این خسارت‌ها در سه ماهه سوم و چهارم امسال، تأثیر منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد آمریکا داشته باشند.

جوئل مایرز، مدیرعامل اکیوودر، گفت: اینکه طوفانی از خلیج مکزیک بتواند تا این حد خسارت ایجاد کرده و تا این حد به سوی شمال پیش برود نادر است. باران شدیدی که در نیویورک بارید و ۷.۹ اینچ اعلام شد، سیلاب شدیدی در سنترال پارک به وجود آورد.

اکیوودر اعلام کرد که در محاسبه این خسارت‌ها علاوه بر خرابی‌های خودروها و ساختمان‌ها، خسارت‌های مالی ناشی از سر کار نرفتن افراد، اختلال در سفر و توقف گردشگری هم در نظر گرفته شده است.

همچنین در این تخمین‌ها هم خسارت‌های وارد به دارایی‌های بیمه شده و هم خسارت‌های وارد به دارایی‌های بیمه نشده در نظر گرفته شده است.