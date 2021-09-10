روسیه سفیر آمریکا در مسکو را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع دیپلماتیک از احضار «جان سالیوان» سفیر آمریکا در مسکو به وزارت خارجه روسیه خبر داد.

گفته می‌شود که دلیل این اقدام، نگرانی مسکو از مداخلات آمریکا در روندهای انتخاباتی روسیه است.

حضور سفیر آمریکا در وزارت خارجه روسیه کوتاه و حدود ۲۰ دقیقه برآورد شده است.

این در حالی است که روز گذشته، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفته بود که در مورد تلاش‌ها برای مداخله در انتخابات روسیه تردیدی وجود ندارد، اما یک سیستم وجود دارد که مانع از این تلاش‌ها می‌شود. پسکوف در ادامه افزود که در واقع خطرات وجود دارند و ما باید به روشنی نسبت به آن آگاه باشیم.

انتخابات دومای روسیه قرار است روز هفدهم تا نوزدهم سپتامبر سال جاری برگزار شود.

پیش از این نیز، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در سخنانی گفته بود که غرب در حال تلاش برای زیر سوال بردن نتایج انتخابات پیش روی روسیه- که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود- است.