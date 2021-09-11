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۲۱ شهریور ۱۴۰۰، ۲:۲۶

دادستان اردبیل خبر داد:

پایان گروگان‌گیری در اردبیل با آزادی گروگان/گروگان‌گیر خودکشی کرد

پایان گروگان‌گیری در اردبیل با آزادی گروگان/گروگان‌گیر خودکشی کرد

اردببل - دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل گفت: یک مورد گروگان‌گیری در اردبیل با عملیات به موقع نیروهای انتظامی و یگان ویژه با آزادی گروگان و خودکشی گروگان‌گیر خاتمه یافت‌.

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به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالله طباطبایی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: شب گذشته در پی وصول یک مورد گروگان‌گیری در اردبیل با اقدام به موقع یگان ویژه و استقرار نیروهای انتظامی در محل و انجام مذاکره با آدم‌ربا خوشبختانه گروگان به سلامت آزاد و بازپس گرفته شد.

وی ادامه داد: در این عملیات پس از آزادی گروگان متأسفانه گروگان‌گیر به دلیل احساس خطر و ارتکاب جرایم متعدد از جمله حمل سلاح، آدم ربایی و گروگان‌گیری با شلیک مستقیم به سمت خود اقدام به خودکشی کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل تصریح کرد: این اقدام فرد گروگان‌گیر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر و حالت روانی غیرمتعارف وی بود.

کد مطلب 5302411

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