به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالله طباطبایی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: شب گذشته در پی وصول یک مورد گروگانگیری در اردبیل با اقدام به موقع یگان ویژه و استقرار نیروهای انتظامی در محل و انجام مذاکره با آدمربا خوشبختانه گروگان به سلامت آزاد و بازپس گرفته شد.
وی ادامه داد: در این عملیات پس از آزادی گروگان متأسفانه گروگانگیر به دلیل احساس خطر و ارتکاب جرایم متعدد از جمله حمل سلاح، آدم ربایی و گروگانگیری با شلیک مستقیم به سمت خود اقدام به خودکشی کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل تصریح کرد: این اقدام فرد گروگانگیر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر و حالت روانی غیرمتعارف وی بود.
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