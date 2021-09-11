به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالله طباطبایی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: شب گذشته در پی وصول یک مورد گروگان‌گیری در اردبیل با اقدام به موقع یگان ویژه و استقرار نیروهای انتظامی در محل و انجام مذاکره با آدم‌ربا خوشبختانه گروگان به سلامت آزاد و بازپس گرفته شد.

وی ادامه داد: در این عملیات پس از آزادی گروگان متأسفانه گروگان‌گیر به دلیل احساس خطر و ارتکاب جرایم متعدد از جمله حمل سلاح، آدم ربایی و گروگان‌گیری با شلیک مستقیم به سمت خود اقدام به خودکشی کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل تصریح کرد: این اقدام فرد گروگان‌گیر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر و حالت روانی غیرمتعارف وی بود.