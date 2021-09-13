فراخوان پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل «چالش اطاله دادرسی»

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای مبحث هشتم سند تحول قوۀ قضائیه مبنی بر استقرار نظام نوآوری و پیشنهادها، پژوهشگاه قوۀ قضائیه نسبت به دریافت ایدههای صاحبنظران سراسر کشور با محوریت «اطاله در فرآیند دادرسی» مستند به چالش دوم از فصل دوم سند تحول قضائی، اقدام کرد.
توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی، ارتقا و توسعه جایگاه نهادهای شبه قضائی و غیر قضائی در نظام حقوقی ایران، روشهای کاستن از مراحل غیر ضرور دادرسی، قضازدایی و روشهای کاهش ورودی پرونده به قوه قضائیه، روشهای کاهش خطا در فرآیندهای رسیدگی، روشهای مواجهه با ادعاهای اعسار، روشهای اطمینان بخش در ابلاغ آرای قضائی، روشهای چابکسازی فرآیند کارشناسی، روشهای هوشمندسازی فرآیند رسیدگی و تسهیل پرداخت هزینه دادرسی از جمله محورهای این فراخوان به منظور دریافت ایدههای نوآورانه در کاهش اطاله دادرسی به شمار میرود.
بر این اساس، افرادی که ایدههای نو برای کاهش اطاله دادرسی دارند میتوانند تا ۱۰ مهر ماه امسال با مراجعه به سامانه ایده قوه قضائیه به آدرس http://Idea.adliran.ir نسبت به ارائه پیشنهادات و ایدههای نوآورانه خود اقدام کنند.
ایدههای برتر در رابطه با راهکارهای کاهش فرایندهای دادرسی، تا پایان مهر ماه اعلام و ایدههای منتخب پس از ارزیابی و اعلام نظر داوران به رویداد «دادنگار ایده» راه یافته و از ایدههای برتر در جشنواره شهید بهشتی تقدیر خواهد شد.
امکان ارسال ایدهها به صورت فردی و گروهی وجود دارد و هیچگونه محدودیتی در تعداد ایدههای ارسالی وجود ندارد اما ضروری است پیش از ارسال ایدهها، در سامانه ثبت نام کنید.
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