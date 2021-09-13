کشته شدن ۱۲ نفر در جریان حمله به یک پایگاه نظامی در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ویون، گروهی از مردان مسلح در حمله به یک پایگاه نظامی در شمال غرب استان «زامفارا»، دستکم ۱۲ نفر را به قتل رساندند.

بر اساس این گزارش، دو نیروی این پایگاه نظامی با تایید این خبر اعلام کردند که این حمله ظاهراً در اقدامی تلافی جویانه علیه نیروهای نظامی نیجریه انجام شده که طی روزهای اخیر دست به عملیات گسترده علیه آدم ربایان در شمال نیجریه زده اند.

لازم به ذکر است استان‌های شمالی نیجریه طی ماه‌های اخیر، مشغول دست و پنجه نرم کردن با آدم ربایانی هستند که با حمله به روستاهای استان‌های شمالی این کشور، اقدام به باج خواهی می‌کنند؛ پدیده‌ای که ظاهراً نیروهای نظامی و امنیتی نیجریه نیز تاکنون قادر به کنترل و مقابله با آن نبوده‌اند.

هفته گذشته نیز، گروهی از مردان مسلح در نیجریه با حمله به روستای کِکه استان کادونا واقع شمال این کشور، دستکم ۱۸ نفر از روستایی‌ها از جمله ۷ کودک را ربودند.

در جریان تشدید موج آدم ربایی ها در بخش‌های مختلف کشور نیجریه، «مالام سلیمان کِکه» از رهبران مردمی روستای ککه روز ۱۶ شهریور ماه با شرکت در یک تظاهرات ضد دولتی در کادونا که در اعتراض به آدم ربایی‌های اخیر در روستاهای این استان تشکیل شده بود، در خصوص حادثه اخیر گفت که مردان مسلح نیمه شب با موتور سیکلت های خود وارد روستا شده و با حمله به خانه‌ها، کودکان و والدین آنها را ربوده و با خود بردند.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه هنوز تماسی از جانب آدم ربایان برای دریافت مبلغی در ازای آزادی افراد ربوده شده از روستاییان گرفته نشده، گفت که این وضعیت برای روستاییان غیر قابل تحمل و وحشتناک است.