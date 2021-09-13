۲۵۰ بیمار جدید کرونایی در سیستان و بلوچستان شناسایی شدند

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایشهای انجام شده، تا صبح امروز ۱۲۱ هزار و ۳۴۲ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: همچنین از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی دو هزار و ۵۰۳ نفر از هم استانیهای عزیز علی رغم دریافت استانداردترین خدمات درمانی جان خود را از دست دادهاند که یک نفر از آنها در همین ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادهاند.
وی افزود: همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفتهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: هم اینک ۹۰ بیمار مبتلا به کرونا و ۳۱۷ بیمار حاد تنفسی در بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان بستری هستند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
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