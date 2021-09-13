  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ شهریور ۱۴۰۰، ۱۹:۱۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

۲۵۰ بیمار جدید کرونایی در سیستان و بلوچستان شناسایی شدند

۲۵۰ بیمار جدید کرونایی در سیستان و بلوچستان شناسایی شدند

زاهدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: آمار مبتلایان به کرونا در سیستان و بلوچستان با افزایش ۲۶۳ مورد جدید به ۱۲۱ هزار و ۳۴۲ نفر رسید.

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، تا صبح امروز ۱۲۱ هزار و ۳۴۲ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: همچنین از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی دو هزار و ۵۰۳ نفر از هم استانی‌های عزیز علی رغم دریافت استانداردترین خدمات درمانی جان خود را از دست داده‌اند که یک نفر از آنها در همین ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: هم اینک ۹۰ بیمار مبتلا به کرونا و ۳۱۷ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان بستری هستند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

کد مطلب 5304070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها