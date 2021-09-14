تماس تلفنی رهبران روسیه و ازبکستان در خصوص افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز طی تماسی تلفنی با همتای ازبکستانی خود، «شوکت میرضیایف» در خصوص تحولات افغانستان گفتگو کرده و بر سر افزایش تماس‌ها میان دو طرف در این خصوص به توافق رسیدند.

بر اساس این گزارش، کاخ کرملین با انتشار بیانیه‌ای رسمی در این خصوص اعلام کرد: گفتگوی تلفنی بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه و شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان در جریان اوضاع افغانستان انجام شد و در مورد تماس‌های شخصی آینده (میان دو طرف) توافق شد.

لازم به ذکر است رئیس جمهور ازبکستان در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای که قرار است با حضور رهبران کشورهای عضو، روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در تاجیکستان برگزار شود، شرکت خواهد کرد.

میرضیایف پیشتر اعلام کرده بود که قرار است در حاشیه برگزاری این اجلاس، دیدارهایی با سران کشورهای عضو سازمان، از جمله ولادیمیر پوتین نیز داشته باشد.