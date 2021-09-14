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۲۳ شهریور ۱۴۰۰، ۲۱:۳۱

جام جهانی فوتسال - لیتوانی؛

پیروزی پرگل تیم ملی فوتسال اسپانیا مقابل پاراگوئه

پیروزی پرگل تیم ملی فوتسال اسپانیا مقابل پاراگوئه

تیم ملی فوتسال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۱ برابر پاراگوئه به برد پرگل رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازیهای گروه پنجم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ فوتسال امروز سه شنبه تیم ملی اسپانیا به مصاف پاراگوئه رفت و با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید.

در دیگر بازی این گروه، ژاپن به مصاف آنگولا می رود.

کد مطلب 5305061

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