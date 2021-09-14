پیروزی پرگل تیم ملی فوتسال اسپانیا مقابل پاراگوئه

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازیهای گروه پنجم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ فوتسال امروز سه شنبه تیم ملی اسپانیا به مصاف پاراگوئه رفت و با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید.

در دیگر بازی این گروه، ژاپن به مصاف آنگولا می رود.