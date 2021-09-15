اعلام جزییات آثار رسیده به همایش فیلم کوتاه تهران

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، بر اساس آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران تعداد ۷۶ مقاله دریافت شده که توسط ۵۸ محقق نوشته شده‌اند و شامل ۵۱ مقاله با اختصاص ۶۷ درصد مقالات پژوهشی، ۱۵ مقاله با اختصاص ۲۰ درصد آثار ترجمه شده و ۱۰ جستار آزاد با اختصاص ۱۳ درصد از مجموع چکیده مقالات هستند. همچنین در سامانه ثبت‌نام، ۴ محقق دارای تحصیلات دکترا، ۳۹ پژوهشگر با تحصیلات کارشناسی ارشد، ۱۳ محقق دارای مدرک کارشناسی و ۲ محقق دارای دیپلم هستند.

استان‌های تهران با ۱۴، کرمانشاه با ۱۲، فارس با ۷، اصفهان با ۶ و خوزستان و مازندران با ۴ مقاله بیشترین سهم از مشارکت در ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه این رویداد را به خود اختصاص داده‌اند.

استان‌های خراسان رضوی، لرستان و یزد با ۳، بوشهر، قم، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد با ۲ و آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گیلان، مرکزی و همدان هرکدام با یک مقاله تا این مرحله در سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران حضور دارند.

سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران به دبیری سعید پوراسماعیلی و دبیری علمی احمد الستی ۲۴ آذر ۱۴۰۰ در بخش‌های مقالات پژوهشی، جستارهای آزاد و ترجمه با محوریت سینمای تجربی برگزار می‌شود.