به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان تیم ملی نیست و سابقه بسیاری از هم تیمی‌هایش از حیث «تعداد دفعات حضور» و «مدال آوری» در رویدادهای بزرگ به ویژه بازی‌های پارالمپیک را هم ندارد با این حال هر زمان صحبت از والیبال نشسته ایران می‌شود خیلی از نگاه‌ها و توجهات را به سمت خود جلب می‌کند به خاطر بعضی از ویژگی‌ها و بیشتر از همه قد بلندش.

صحبت از مرتضی مهرزاد است؛ اسپکر تیم ملی والیبال نشسته ایران که از او با ۲ متر و ۴۴ سانتی متر به عنوان «بلندترین مرد ایران» و حتی «دومین مرد بلند جهان» یاد می‌شود اگرچه خودش می‌گوید «این لقب را نه فرد مسئولی به صورت رسمی به من اختصاص داده و نه دیدم که جایی ثبت رسمی شده باشد، فقط آن را شنیده ام».

با این حال مرتضی مهرزاد که حضورش در یک برنامه تلویزیونی پایش را به والیبال نشسته باز کرد، تاکید دارد همین قد بلندش با وجود دردسرهایی که برایش درست کرده، بیشتر از هر فاکتور دیگری کمک حالش بوده برای حضور در ورزش قهرمانی طوری که از سال ۸۸ در والیبال نشسته فعالیت دارد و از سال ۹۴ تا به امروز هم عضو تیم ملی این رشته است.

کسب ۸ مدال از شرکت در رویدادهای بین المللی نتیجه ۶ سال حضور ثابت و ادامه دار در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته بود، مسابقات قهرمانی آسیا (۲۰۱۷ چین و ۲۰۱۹ تایلند)، مسابقات بین قاره‌ای (۲۰۱۸ چین)، بازی‌های آسیایی (۲۰۱۸ اندونزی)، مسابقات قهرمانی جهانی (۲۰۱۸ هلند)، لیگ جهانی (۲۰۱۸ ایران) و بازی‌های پارالمپیک (۲۰۱۶ ریو و ۲۰۲۰ توکیو) رویدادهایی بوده که مرتضی مهرزاد از حضور در آنها صاحب مدال شده است.

رکورد جالب توجه در مورد این ملی پوش والیبال نشسته اینکه او هیچ رویدادی را بدون مدال تمام نکرده و تمام مدال‌هایی که تا به امروز به دست آورده به رنگ طلا بوده نه نقره یا برنز؛ آخرین مدال مرتضی مهرزاد با تیم ملی والیبال نشسته ایران از حضور در بازی‌های اخیر پارالمپیک توکیو به دست آمد. او تاکید دارد که تا یک سال آینده ۴ طلای دیگر را تصاحب خواهد کرد.

* خبرگزاری مهر - گروه ورزش: تیم ملی والیبال نشسته برای هفتمین بار قهرمان بازی‌های پارالمپیک شد. سهم شما از این تعداد قهرمانی حضور در چند دوره است؟

- مرتضی مهرزاد: از سالی که وارد تیم ملی والیبال نشسته شدم تا به امروز در دو دوره بازی‌های پارالمپیک شرکت کردم و در هر دو دوره هم قهرمان شدم. یعنی من در ۵ قهرمانی این تیم نقشی نداشتم.

* از چه سالی وارد تیم ملی والیبال نشسته شدید و به غیر از دو دوره بازی‌های پارالمپیک در چه رویدادهای دیگری شرکت داشتید؟

- سال ۹۴ برای اولین بار وارد ترکیب تیم ملی شدم. تقریباً برای تمام رقابت‌های رسمی آسیایی و جهانی در ترکیب تیم ملی قرار گرفتم و همه آنها را با قهرمانی تمام کردم.

* یعنی شما هیچ مدال نقره و برنزی از مسابقات ندارید؟

- نه؛ ۸ مدال با تیم ملی والیبال نشسته گرفتم که همه طلا هستند. البته دو نفر از هم تیمی‌هایم (مهدی بابادی وند و حسین گلستانی) هم شرایط مشابه من دارند.

* در هر صورت این رکورد برای شماست که تمام مسابقات را با قهرمانی تمام کرده‌اید؟

- بله؛ رکورد خوبی است اما من هم تیمی‌هایی دارم که افتخارات و موفقیت‌های بهتر و بیشتری نسبت به من دارند، کسی که ۳ طلای پارالمپیک و ۲ نایب قهرمانی دارد.

* با این حال مرتضی مهرزاد بیشتر از خیلی از هم تیمی‌هایش در کانون توجهات است.

- متاسفانه همین طور است. واقعاً می گویم متاسفانه چون این شرایط را دوست ندارم. بارها گفته‌ام از اینکه در کانون توجهات هستم، خیلی راضی نیستم. از نظر تجربه، فنی، موفقیت و حتی اخلاقی پائین تر از هم تیمی‌هایم هستم اما توجهات به من بعضاً خیلی بیشتر است. شاید این مسئله به خاطر قد بلندم است اما این حجم توجه خوب نیست، بابت آن اذیت می‌شوم.

* البته قطعاً به جز قد معیارهای دیگری هم برای خوب بودن دارید که حتی باعث شد در ماه جولای سال ۲۰۱۸ به عنوان برترین بازیکن ماه از طرف کمیته بین المللی پارالمپیک انتخاب شوید؟

- به هر حال هر بازیکنی قابلیت‌های فنی خودش را دارد اما در کل حجم توجهاتی که روی من است را دوست ندارم.

* توجهاتی که به شما می‌شود روی کار شما چه تاثیری دارد. بیشتر باعث انگیزه می‌شود یا بار روانی ایجاد می‌کند؟

- البته همه توجهات از روی لطف و محبت افراد است. من هم بابت همه آنها انگیزه می‌گیرم اگرچه حس می‌کنم مسئولیتم را سنگین‌تر می‌کند. همین مسئله هم البته کمک می‌کند تا با جدیت بیشتری تمریناتم را دنبال کنم اما در کل از این شرایط راضی نیستم.

* به موضوع قدتان اشاره کردید و اینکه بی تاثیر در خیلی از توجهات نیست. درست است که «بلندترین مرد ایران» و حتی «دومین مرد بلند جهان» هستید؟

- خودم هم شنیده‌ام اما راستش را بخواهید اهمیتی برایم ندارد به خصوص که این لقب را نه فرد مسئولی به صورت رسمی به من اختصاص داده و نه دیدم که جایی ثبت رسمی شده باشد. فقط شنیده‌ام. داشتن یا نداشتن این القاب هم تاثیری به حالم ندارد. چه بلندترین مرد ایران باشم و چه نباشم، کارم را انجام می‌دهم و زندگی ام را می‌کنم. بابت این مسئله فایده‌ای عاید حالم نشده است بلکه سختی‌هایی هم دارم.

* از این مصائب بگویید و اینکه قد ۲ متر و ۴۴ سانتی متری چه تاثیری روی زندگی شخصی شما گذاشته است؟

- طبیعی است که کل زندگی ام را تحت تاثیر قرار داده است. به همان اندازه که برایم در والیبال نشسته خوب است، در زندگی غیرورزشی مشکل ساز است. به خاطر قدم خیلی جاها نمی‌روم، سوار هر ماشینی نمی‌شوم، برای خرید عادی لباس و کفش مشکل دارم و … همه نوع پوشاک به صورت استاندارد در بازار و مغازه‌ها وجود دارد که هیچیک برای من نیست چون قدم استاندارد نیست.

* به جز مسئله قد، حضور در تیم ملی والیبال نشسته و قهرمانی‌های متوالی چقدر روند طبیعی زندگی عادی شما را تحت تاثیر قرار داده است؟

- من هم شرایط خاص زندگی خود را دارم که البته به آن تا حد زیادی عادت کرده‌ام اما راستش را بخواهید دلم گاهی زندگی عادی را می‌خواهد. من ساکن چالوس هستم و بعضاً دوست دارم مانند دیگر افراد به راحتی در ساحل قدم بزنم یا گاهی خرید بروم اما خیلی کم می‌توانم به خصوص که خیلی مورد توجه هستم. البته مردم همه لطف دارند اما حجم توجهات و در کل شرایطم باعث شده بیشتر در خانه بمانم مگر اینکه مجبور باشم. دوست دارم گاهی مانند مردم عادی زندگی کنم.

* از مشکل خرید پوشاک و کفش گفتید. واقعاً چگونه آن را برطرف می‌کنید؟

- به سختی، من حتی برای لباس تیم ملی هم مشکل دارم اما خوشبختانه دوستانی دارم که در کار پوشاک هستند و معمولاً از طریق آنها اقدام به تهیه پوشاکم می‌کنم. در کل اما خرید عادی برایم حسرت شده است.

* به والیبال نشسته بازگردیم و اینکه از انتخاب این رشته برای فعالیت ورزشی پشیمان نیستید؟

- والیبال نشسته انتخاب من نبود که حالا بابت آن پشیمان باشم. سال ۸۸ در یک برنامه تلویزیونی شرکت کردم (ماه عسل) یکی از افرادی که در تیم والیبال نشسته چالوس بود برنامه را دیده بود. بعد از آن به سراغم آمد و من را به حضور در این رشته و فعالیت در آن ترغیب کرد. شاید اگر آن دوستم در رشته‌ای دیگر فعالیت داشت مسیر هم به سمت همان رشته می‌شد.

* به هر حال وارد رشته‌ای شدید که توانایی و شرایط موفقیت در آن را داشتید؟

- نمی دانم اسمش را شانس بگذارم، قسمت یا تصادف اما به هر حال باعث شد که همان ابتدا وارد رشته‌ای بشوم که شرایط فیزیکی‌ام کاملاً متناسب با آن است. راستش را بخواهید خیلی استعداد و توانایی ذاتی در والیبال نشسته ندارم. بیشتر قدم کمک حالم است. حتی در والیبال ایستاده هم قد فاکتوری تعیین کننده است. در والیبال نشسته هم قد و بلندی دست کاملاً در عملکرد بازیکن موثر است که من هر دو را خیلی زیاد دارم.

* به هر حال اگر تمرین و ممارست مکمل این قابلیت‌های فیزیکی نمی‌شد، موفقیت هم به دست نمی‌آمد.

- بله؛ در واقع من سعی کردم تمرین لازم را برای بهترین استفاده از ویژگی‌های ذاتی که دارم، داشته باشم اما می گویم اگر قد به این بلندی نداشتم شاید اصلاً به اینجا نمی‌رسیدم. موفقیت امروزم را مدیون قدم هستم (خنده)

* با همه این شرایط فکر می‌کنید تا چه زمان در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته حضور داشته باشید؟

- تصمیم گیری در این زمینه فقط با من نیست. مربیان و مسئولان تعیین کننده بخشی از آن هستند. به من باشد فعلاً به جدایی و خداحافظی که اصلاً فکر هم نمی‌کنم به خصوص که حداقل در والیبال نشسته سن و سال خیلی تعیین کننده نیست. تیم ما بازیکنانی داردکه ۴۲ یا ۴۳ ساله هستند. تیم بوسنی بازیکنی با بیش از ۵۰ سال سن دارد. بنابراین من که ۳۴ - ۳۳ ساله هستم می‌توانم فعلاً بازی کنم اگر آمادگی ام را حفظ کنم و مربیان هم بخواهند.

* با این اوصاف باید در اردوی پیش روی تیم ملی والیبال نشسته و مسابقات این تیم کماکان شاهد حضور مرتضی مهرزاد باشیم؟

- فکر کنم اولین اردوی تیم ملی والیبال نشسته برای مسابقات قهرمانی آسیا باشد. بعد از آن هم این تیم باید برای لیگ جهانی، مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی آماده شود. مصمم هستم در همه این رویدادها شرکت کنم و ۴ مدال طلای دیگر به دست بیاورم. این هدف من برای یک سال آینده است.

* البته بعید است هیچ مدالی به اندازه طلای پارالمپیک دلچسب باشد؟

- قطعاً مدال پارالمپیک ارزش زیادی دارد به خصوص که اگر طلا باشد.

* قهرمانی در پارالمپیک توکیو در شرایطی به دست آمد که کرونا تاثیر زیادی روی وضعیت تمرینی همه تیم‌ها گذاشته بود. با این حال ایران توانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. این موضوع به خاطر قدرت خود تیم بود یا شرایط حریفان و احتمالاً ضعیف بودن آنها هم کمک حال شد؟

- اصلاً نمی‌توان در مورد پارالمپیک به مسئله کم کاری و ضعیف بودن تیمی فکر کرد. درست است که والیبال نشسته ایران زبانزد است اما واقعاً در توکیو مقابل هیچیک از حریفان‌مان از پیش برنده نبودیم. ما وظیفه داشتیم تلاش کنیم و انصافاً از این حیث بهتر از حریفان بودیم. تنها دلیلی که باعث قهرمانی دوباره شد، همین بود؛ تلاش و تمرین بیشتر و بهتر و گرنه حریفان‌مان هر کدام مدعی بودند.

* با این حال پاداشی که دریافت می‌کنید نصف پاداش دیگر ورزشکارانی است که در المپیک یا پارالمپیک قهرمان شدند.

- این درد همیشگی ماست. تمام دنیا بازیکنان والیبال نشسته ایران را می‌شناسند. خیلی از کشورها از ما الگو می‌گیرند. بازیکنان آنها از دیدن بازیکنان ایران ذوق زده می‌شوند. فکر می‌کنم پرافتخارترین ورزشکار ایران بازیکن والیبال نشسته باشد که ۳ طلا و ۲ نقره پارالمپیک را دارد. برخی از بازیکنان ما زبانزد هستند با همه اینها باید بابت هفتمین قهرمانی باید پاداش نصف و نیمه بگیریم. این انصاف نیست.

* تا به امروز اعتراض و گلایه خود را بابت این موضوع مطرح کرده‌اید؟

- بله، بارها گفته‌ایم. به وزیر قبلی ورزش و مدیران مختلف اعلام کرده‌ایم. برچه اساس پاداش قهرمانی بازیکنان یک رشته تیمی باید نصف رشته‌های انفرادی باشد؟ ما در توکیو به فاصله ۱۲ ساعت بعد از بازی باید تمرین می‌کردیم تا برای بازی بعد آماده شویم. قهرمانی را سخت به دست آوردیم. پیش از این چند بار به این مسئله اعتراض کردیم اما گوش شنوایی نبود. امیدوارم وزیر جدید ورزش که خود ورزشی است توجه لازم را داشته باشد.

* به لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارید؟

- کمیته ملی پارالمپیک تا پیش از این بازی‌های پارالمپیک به ما حقوق می‌دهد که بلافاصله بعد از اتمام بازی‌ها قطع می‌شود. مبلغ این حقوق برای بازی‌های توکیو ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. تنها «حقوق ثابت» من و خیلی از ورزشکاران، دریافتی است که از صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان داریم. خنده دار است که من با ۸ طلای آسیایی و جهانی و پارالمپیک حقوق ۷۴۹ هزار تومانی از این صندوق می‌گیرم.

* هیچ کسی پیگیر مسائل مالی مربوط به شما نبوده است؟

- انصافاً سرمربی تیم ملی (هادی رضایی) همیشه پیگیر حقوق بازیکنان بوده اما پاداش ما نصف بوده و حقوق مان هم همین.

* صحبت از هادی رضایی شد. چه نظری در مورد این مربی و موضوع پایان همکاری اش با تیم ملی والیبال نشسته دارید.

- آقای رضایی سرمربی تیم ملی است اما به جزو این همیشه پیگیر حق و حقوق بازیکنان بوده، مسائل مربوط به البسه ملی پوشان را پیگیری کرده و … در کل حکم آچار فرانسه را دارد. واقعاً حیف است اگر تیم ملی این مربی را از دست بدهد. البته بعید هم می دانم مسئولان اجازه دهند او و تیم ملی به پایان خط برسند.

* در صورتیکه به هر دلیلی برای مسابقات پیش رو هادی رضایی هدایت تیم ملی والیبال نشسته را بر عهده نداشته باشد بازهم حاضر به حضور درترکیب این تیم هستید؟

- به هر حال من بازیکن هستم و موظفم در هر شرایطی در خدمت تیم باشم اما دوست دارم با هادی رضایی مسابقات آینده را هم تجربه کنم.