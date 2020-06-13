به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق در سخنانی تأکید کرد: عراق موفق شد پروژه هایی را که دشمنان روی آنها حساب باز کرده بودند، به شکست بکشاند.

بر اساس این گزارش، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق یادآور شد: این دشمن بود که پروژه های خصمانه علیه عراق را هدایت کرد اما در نهایت شکست خورد.

شیخ قیس الخزعلی تصریح کرد: امروز باید کسانی که از داعش حمایت های مختلف مالی، سیاسی و لجستیکی به عمل می آوردند، شناخته شوند. آنها جملگی دشمنان عراق هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تداوم مسیر حشد شعبی، گفت: حشد شعبی طبق مصوبه پارلمان عراق باید جزئی از ساختار نیروهای مسلح این کشور باشد.